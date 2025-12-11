El cobre subió a un nuevo máximo histórico y otros metales industriales avanzaron después de que la Reserva Federal aplicó un recorte de la tasa de interés ampliamente esperado y mejoró su previsión de crecimiento para la economía de Estados Unidos.

El cobre llegó a subir hasta un 2.1% a US$ 11,800,50 la tonelada en Londres, superando un máximo alcanzado el lunes.

El banco central de EE.UU. redujo las tasas por tercera reunión consecutiva, pero cambió sutilmente la redacción de su comunicado para insinuar una mayor incertidumbre sobre recortes futuros mientras busca apuntalar el crecimiento y mantener la inflación bajo control.

La Fed ahora espera que la economía de Estados Unidos crezca un 2.3% el próximo año, frente a su proyección previa de un 1.8%, y prevé que el ritmo de la inflación se desacelere a un 2.4%.

Las tasas más bajas suelen favorecer a los metales y otras materias primas, tanto al impulsar su atractivo frente a inversiones que generan rendimiento, como los bonos, y al abaratar el financiamiento para negocios manufactureros e industriales de uso intensivo de capital.

El cobre alcanza un nuevo récord mientras los riesgos de suministro apuntalan el repunte | Los precios han subido más del 30% este año

El panorama optimista para la economía de EE.UU. también refuerza las perspectivas de demanda de metales industriales, tras una fuerte caída del consumo de cobre en China en los últimos meses. Pekín señaló el lunes que mantendrá un enfoque fiscal “proactivo” y una postura monetaria “moderadamente laxa” mientras busca fortalecer la demanda interna.

El cobre se ha disparado casi un 35% este año, impulsado por una serie de interrupciones en minas y por el temor a una escasez fuera de EE.UU., mientras los operadores aceleran los envíos hacia ese mercado ante posibles aranceles el próximo año. El aumento del consumo del sector de energías renovables sostiene la demanda del metal rojo a más largo plazo.

El cobre subía un 1.8% a US$ 11,765 la tonelada a las 2:29 p.m. hora local en la Bolsa de Metales de Londres, mientras todos los metales, excepto el níquel, avanzaban en el mercado. El estaño se disparó hasta un 3.8% hasta un máximo de tres años por encima de US$ 41,500 la tonelada, mientras que el zinc saltó un 3%.