El diplomático, que dejará el cargo a inicios de enero, en pleno inicio del año electoral en Perú, conversó con Gestión al respecto. Hay al menos tres sectores clave donde el Reino Unido tiene toda la intención de aumentar su participación. Cook no cree que el ciclo electoral frene estos compromisos por concretar.

Minería, con Quellaveco como ejemplo

Una de las empresas británicas más reconocidas en Perú es Anglo American, que dirige la mina de cobre Quellaveco, en Moquegua.

Este proyecto minero se diferencia del resto del país por ser 100% digital, es decir, automatizado, tanto para el control como perforaciones de la operación. Según Cook, en planes está evaluar cómo reproducir esa experiencia en otros proyectos mineros por desarrollar en Perú.

“Queremos replicar los aprendizajes de Quellaveco sobre desarrollo regional en otros corredores del sur, pero también en el norte, especialmente de Cajamarca”, destacó.

En esa línea, comentó que junto al Ministerio de Energía y Minas (Minem), están trabajando conjuntamente en ese y otros objetivos. Uno, por ejemplo, es un nuevo modelo de Obras por Impuestos (OxI) enfocado en minería. Otro es un “mapeo de los recursos de los subsuelos” del Perú para extender la cartera actual de proyectos mineros de la cartera, valorizada en US$ 64 mil millones.

Gavin Cook, embajador del Reino Unido en Perú, en entrevista con Gestión. Foto: Mario Zapata (@photo.gec).

Otro proyecto interesante busca tomar de ejemplo el llamado Corredor de Lobito de África, crucial para las exportaciones mineras de este continente de países competidores del Perú como el Congo, y buscar espacios para tener una versión local aquí.

“Estamos haciendo una serie de estudios semilla con el British Geographical Survey para trasladar parte de lo que se aplica en Lobitos: mezclar proyectos de infraestructura con desarrollo regional abre oportunidades mineras interesantes”, planteó.

Otro sector donde Reino Unido ha puesto su atención son las energías renovables, pero especialmente el hidrógeno verde. De acuerdo con Cook, su embajada contribuyó al impulso de la ley de fomento para este combustible limpio. Al día de hoy, solo falta su reglamento.

“Estamos a la espera. Ahora estamos trabajando, junto al Gobierno Regional de Arequipa y el Banco Mundial para constituir un hub de hidrógeno verde en esa región. Eso impulsó el desarrollo del perfil del puerto de Corío”, aseguró.

A lo que refiere Cook es que el interés por el terminal portuario, que equipararía o superaría a Chancay, ha permitido que el mercado se interese por Arequipa en otros sectores, como las energías renovables y la agroexportación. Empresas británicas como Actis, a través de Orygen, ya están presentes allí.

Infraestructura, un sector de atención

El tercer sector de interés, donde el Reino Unido seguirá dejando expresamente establecida su predisposición para colaborar con Perú, es la infraestructura.

Cook manifestó, como un legado de su gestión, el hecho de haber logrado robustecer esta colaboración, pero no solo a nivel de obtener proyectos adjudicados, sino de las bases técnicas para hacerlos realidad.

Tras introducir el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) en 2019 con la gestión de los Juegos Panamericanos en Lima, el embajador recalcó que se han registrado importantes avances para establecer a los contratos NEC, llamados también “estandarizados” y claves en el G2G, como una alternativa en el Perú para promover proyectos.

Tras los Juegos Panamericanos 2019, otros frentes de infraestructura donde el Reino Unido está presente en Perú son las Escuelas Bicentenario y proyectos de la ANIN. (Fuente: PEIP - Minedu).

Prueba de ello es, recordó, su inclusión como una posibilidad de uso bajo la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. Sin embargo, ahora el Reino Unido apunta a las Asociaciones Público-Privadas (APP).

“Ya ProInversión ha comunicado que su modelo de APP 5.0 va a incorporar a los NEC, pero el siguiente paso es innovar y tener un diseño específico de NEC para las APP. No buscamos un modelo híbrido, sino incorporar las lecciones del G2G y las APP en un solo esquema”, expresó.

A su criterio, un proyecto que podría usarse de base para esta propuesta es el Ferrocarril Lima-Ica. Otros dos, muy relevantes, son las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima. A inicios de diciembre, Cook tuvo una reunión de trabajo con el ministro de Transportes, Aldo Prieto, donde manifestó formalmente el interés de Reino Unido por colaborar en los tres proyectos listados.

Garantías políticas

Consultado por si todos estos procesos de colaboración no podrían cortarse por el cambio de gobierno, tras el periodo electoral, a lo que se sumaría el arribo de un nuevo embajador que lo reemplace, Cook estimó que seguro por un par de meses las “decisiones grandes” podrían demorarse, pero confía en que el nuevo gobierno reafirmará lo que el de Jerí está aceptando.

“Acabo mi periodo en enero, pero el compromiso no es solo mío. Son proyectos a largo plazo. Estos meses hemos tratado de asegurar el compromiso político del gobierno de transición. Aparte, hemos realizado visitas mutuas muy importantes de delegaciones”, apuntó.

Solo en noviembre hay dos ejemplos claros de lo anterior. En ese mes Sophie Helen Rhys-Jones, duquesa de Edimburgo, visitó Perú y se reunió con el presidente José Jerí, para celebrar los 200 años de relaciones entre ambos países. Aparte, una delegación empresarial apoyada por la embajada, junto a entidades como el MEF, nuam y la BVL, visitaron Londres como parte de una misión sobre finanzas verdes.

José Jerí recibió a la duquesa de Edimburgo en Palacio para reforzar vínculos con el Reino Unido en noviembre. Foto: Presidencia.

De mantenerse ese vínculo, Cook adelantó que hay otro sector donde Reino Unido podría estrechar su relación con Perú: el militar.

“Buscamos colaborar con el gobierno de Suecia, que está involucrando en la compra de aviones militares de parte de Perú. Hace una semana nos reunimos con SIMA para evaluar cómo traer expertise y colaborar (para la industria naval). Con la SNI también. Es parte de nuestros planes”, manifestó.

Cook aclaró que, si bien los aviones caza Gripen, que ofrece Saab al Perú, son suecos, Reino Unido tiene un grado de participación en su elaboración, contribuyendo con sus componentes en un 37%.