El Reino Unido anunció nuevas sanciones contra medios de comunicación y organizaciones vinculadas a Rusia, al advertir que las democracias occidentales enfrentan una intensificación de la llamada “guerra de información” impulsada por Estados extranjeros. La medida incluye también a dos empresas con sede en China, señaladas por actividades cibernéticas contra intereses británicos y de sus aliados.

La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, informó que las sanciones alcanzan al canal de microblogging de Telegram Rybar, a la Fundación para el Apoyo y Protección de los Derechos de los Compatriotas que Viven en el Extranjero —identificada por la inteligencia estonia como una fachada de la agencia de espionaje militar rusa GRU— y al Centro de Experiencia Geopolítica, un grupo de expertos dirigido por el ideólogo ruso de extrema derecha Aleksandr Dugin.

Según el gobierno británico, estas entidades forman parte de una estrategia más amplia destinada a influir en la opinión pública, desestabilizar procesos democráticos y debilitar el respaldo occidental a Ucrania frente a la invasión rusa.

A ellas se suman dos compañías chinas, sancionadas por realizar “actividades cibernéticas extensas e indiscriminadas” contra el Reino Unido y sus socios.

En un discurso pronunciado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres, Cooper señaló que el país enfrenta crecientes “amenazas híbridas”, que combinan acciones físicas —como sabotaje— con campañas de desinformación digital. Estas últimas incluyen el uso de inteligencia artificial generativa y videos manipulados para amplificar narrativas falsas en redes sociales.

Funcionarios británicos mencionaron como ejemplos la proliferación de sitios web falsos y anuncios políticos durante la reciente elección en Moldavia, así como portales de noticias apócrifos que difundieron videos con información falsa sobre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa, con el objetivo de erosionar el apoyo internacional a Ucrania.

“Debemos llamar a esto por lo que es: guerra de información rusa. Y nos estamos defendiendo”, afirmó Cooper, al subrayar la necesidad de una respuesta coordinada entre aliados.

El pronunciamiento se dio en el marco de la conmemoración por los 100 años de la firma de los Tratados de Locarno, acuerdos que buscaban garantizar la paz europea tras la Primera Guerra Mundial. En ese contexto, Cooper destacó la importancia de la cooperación internacional en un escenario geopolítico marcado por tensiones dentro de alianzas tradicionales.

La canciller británica también se refirió a sus recientes conversaciones en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y aseguró que estas fueron “claras” respecto a la solidez del compromiso de Estados Unidos con la OTAN, pese a las dudas generadas por el presidente Donald Trump sobre el rol de su país en la alianza.