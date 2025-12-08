Fotografía de archivo de Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo de Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
ante las tensiones entre su país y Estados Unidos.

Cabello mencionó que esta desestimación se da porque, consideró, que

“En Panamá no hay Gobierno (...). Ahí se hace lo que diga Estados Unidos”, señaló en una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

y dijo que el país centroamericano debe abogar por sus ciudadanos.

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, dijo en una entrevista a que la nación centroamericana se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción del gobierno estadounidense contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal”, afirmó.

, pero que el gobierno venezolano ha denunciado como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Asimismo, Venezuela tiene actualmente una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Elaborado con información de EFE.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, advierte que no habrá reglas para los que quieran invadir Venezuela. (Miguel Gutiérrez / EFE)

