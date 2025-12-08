El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, desestimó la intención de Panamá de mediar ante las tensiones entre su país y Estados Unidos.

Cabello mencionó que esta desestimación se da porque, consideró, que la nación centroamericana solo obedece a las instrucciones de la Administración de Donald Trump.

“En Panamá no hay Gobierno (...). Ahí se hace lo que diga Estados Unidos”, señaló en una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello cuestionó cual sería el asunto que va a mediar Panamá en Venezuela y dijo que el país centroamericano debe abogar por sus ciudadanos.

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, dijo en una entrevista a que la nación centroamericana se postula como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países y ante una posible acción del gobierno estadounidense contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal”, afirmó.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que el gobierno venezolano ha denunciado como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Asimismo, Venezuela tiene actualmente una crisis de conectividad aérea originada tras el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Elaborado con información de EFE.