La Fuerza Armada de Venezuela incorporó el sábado a 5,600 soldados a sus filas en medio de las "amenazas" de Estados Unidos. Foto: EFE
país que desplegó en agosto pasado una flotilla militar en el Caribe que incluyó al portaviones más grande del mundo.

Como respuesta a las maniobras militares estadounidenses,

Los oficiales que condujeron la ceremonia de incorporación de los soldados indicaron que los nuevos efectivos son “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”.

“Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio”, dijo el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Asimismo, ante

El gobierno del Estados Unidos acusó a Maduro de presuntamente encabezar el Cartel de los Soles.

Maduro negó estas acusaciones y afirmó que el despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país caribeño.

Cabe precisar que la Fuerza Armada venezolana está conformada por unos 200,000 efectivos a los que se suman otros 200,000 policías, según datos oficiales.

Elaborado con información de EFE.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a reforzar el alistamiento militar. Foto: EFE
