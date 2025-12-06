La Fuerza Armada de Venezuela reclutó a 5,600 soldados a sus filas, en medio de las “amenazas” de Estados Unidos, país que desplegó en agosto pasado una flotilla militar en el Caribe que incluyó al portaviones más grande del mundo.

Como respuesta a las maniobras militares estadounidenses, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el “imperialismo”, como suele referirse al gobierno de Estados Unidos.

Los oficiales que condujeron la ceremonia de incorporación de los soldados indicaron que los nuevos efectivos son “combatientes revolucionarios, socialistas” y “profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria”.

“Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio”, dijo el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Asimismo, ante el despliegue de Estados Unidos en el Caribe, se han incrementado las solicitudes para inscribirse en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo el general Javier José Marcano Tábata.

El gobierno del Estados Unidos acusó a Maduro de presuntamente encabezar el Cartel de los Soles. Las fuerzas estadounidenses han eliminado, desde principios de septiembre, a 87 presuntos narcos que navegaban por el Caribe y el Pacífico oriental.

Maduro negó estas acusaciones y afirmó que el despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las reservas de petróleo del país caribeño.

Cabe precisar que la Fuerza Armada venezolana está conformada por unos 200,000 efectivos a los que se suman otros 200,000 policías, según datos oficiales.

Elaborado con información de EFE.