El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala que se pone en riesgo al mercado internacional del crudo. (Foto: EFE/Archivo)
Agencia EFE
El Gobierno de Venezuela denunció este domingo ante la segunda conferencia ministerial 2025 de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, que Estados Unidos busca apoderarse de las reservas petroleras de ese país suramericano, al mantener un despliegue militar en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

A través de una carta, firmada por el presidente Nicolás Maduro y publicada por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo venezolano acusó a Estados Unidos de buscar apoderarse de las reservas petroleras, por medio -según dijo- “del uso de la fuerza militar letal contra el territorio, el pueblo y las instituciones del país”.

“Esta pretensión no solo contraría las disposiciones que rigen la convivencia pacífica entre las naciones, sino que, además, pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado internacional”, agregó.

Asegura no sucumbirán a la amenaza

El Gobierno de Maduro aseguró que de sus recursos naturales energéticos y “no sucumbirá a ningún tipo de chantaje o amenaza”.

Además, espera contar con los mejores esfuerzos del secretario general de la OPEP, Haitham Al Ghais, así como con los miembros de la alianza OPEP+, para contribuir a detener la que consideró como una “agresión que se gesta con cada vez más fuerza” y, advirtió, “amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético, tanto para los países productores como para los consumidores”.

Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, en aguas próximas a Venezuela, que defiende como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico, pero que Caracas ve como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

Escalada de tensiones

Durante estos meses, los militares estadounidenses han atacado 20 lanchas que presuntamente cargaban drogas, en las que han muerto al menos 83 personas.

Las tensiones entre ambos países se elevaron desde hace una semana, cuando la autoridad aérea estadounidense pidió "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, por lo que

En respuesta, el Gobierno venezolano revocó los permisos de tráfico de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Latam Colombia, tras concluir un plazo de 48 horas que fijó para ello.

Este sábado, el presidente de EE.UU. Donald Trump, advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

La Administración de Maduro repudió el mensaje de Trump y criticó que “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

