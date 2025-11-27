Un hombre camina frente a una pantalla con información de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña
Un hombre camina frente a una pantalla con información de vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/Ronald Peña
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

a varias aerolíneas internacionales que vuelan al país.

Según la entidad, , “en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control” de dichas compañías.

“IATA y sus miembros reiteran su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que garanticen la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo”, indica la asociación en un comunicado.

LEA TAMBIÉN: Venezuela amenaza a aerolíneas con revocar permisos de vuelo si no reanudan sus operaciones

IATA aseguró que, al suspender sus rutas, las empresas han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado.

Cabe recordar que promovidas por Estados Unidos y cancelar sus vuelos “unilateralmente” hacia y desde Venezuela, según el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

LEA TAMBIÉN: La conectividad aérea con el mundo, una víctima recurrente de las crisis en Venezuela

La decisión se produjo después de que el Gobierno diera un plazo de 48 horas a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

, que instó a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de viajeros en un área del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía de viajeros en un área del aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

TE PUEDE INTERESAR

“Alertas y listos”: Maduro confía en victoria de Venezuela ante “amenaza” para sacarlo del poder
De enfermería a contabilidad: las carreras que Trump no considerará profesionales
Putin se mantiene firme en pedido de Rusia a Ucrania para cesar combates

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.