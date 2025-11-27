La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) exhortó a las autoridades de Venezuela a “reconsiderar” su revocación de la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales que vuelan al país.

Según la entidad, las aerolíneas reafirman su compromiso y disposición a restablecer el servicio de una manera segura y eficiente en la brevedad, “en beneficio de los pasajeros afectados por esta situación que se escapa al control” de dichas compañías.

“IATA y sus miembros reiteran su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que garanticen la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo”, indica la asociación en un comunicado.

IATA aseguró que, al suspender sus rutas, las empresas han priorizado la protección de los pasajeros y sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado.

Cabe recordar que el Gobierno de Nicolás Maduro revocó la concesión de vuelo a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, al acusarlas de “sumarse a las acciones de terrorismo” de Estado promovidas por Estados Unidos y cancelar sus vuelos “unilateralmente” hacia y desde Venezuela, según el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La decisión se produjo después de que el Gobierno diera un plazo de 48 horas a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela.

La cancelación de los viajes por parte de estas empresas respondió a una advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que instó a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe.

Elaborado con información de EFE.