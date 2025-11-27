El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su ‘Gran y hermosa ley’ (Big Beautiful Bill), no considerará como profesiones a un grupo de carreras elementales como enfermería e ingenierías, a fin de ajustar su programa fiscal y reorientar el flujo de préstamos estudiantiles.

Así, el Departamento de Educación no considerará profesionales a los estudiantes de:

Enfermería

Asistencia médica

Fisioterapia

Audiología

Arquitectura

Contabilidad

Higiene dental

Consejería

Educación

Trabajo Social

Los títulos de ingeniería, negocios, asesoramiento empresarial y patología del habla también están en riesgo de degradarse, advierten medios estadounidenses.

¿Qué implica que algunas carreras dejen de ser “profesionales”?

La ley de Donald Trump —ya aprobada en el Congreso— quita el rótulo “profesional” a estas carreras a fin de restringir la cantidad de dinero que los estudiantes pueden pedir al Gobierno federal para obtener su título de posgrado.

La reforma de Trump excluye varias carreras del estatus profesional para restringir préstamos estudiantiles. Enfermeras han manifestado su preocupación por la ley. Foto: Susan Walsh / Associated Press

Esta reforma elimina el programa Grad Plus, y desde julio del 2026, se introducirá el Plan de Asistencia para el Reembolso (RAP), la cual fija nuevos límites más estrictos:

Los estudiantes no considerados profesionales podrán solicitar US$ 20,500 al año y hasta US$ 100,000 a lo largo de su vida.

Los estudiantes de un programa profesional, hasta US$ 50,000 y US$ 200,000 en total.

La Asociación Americana de Enfermeras cuestiona los cambios planteados e indica que se agravaría la “ya aguda escasez” de técnicas en práctica avanzada, cuyas funciones requieren títulos de posgrado. Es decir, afecta a las enfermeras profesionales capaces de diagnosticar enfermedades o recetar medicamentos.

“No se permitirá a las enfermeras profesionales obtener la financiación que necesitan”, según Jennifer Mensik Kennedy, presidenta de la agrupación. No obstante, el Departamento de Educación asegura que el 95% de los estudiantes de enfermería pide prestado “por debajo del límite anual” y los nuevos topes no impactarían negativamente.

Los nuevos límites de préstamos podrían agravar la escasez de profesionales en áreas críticas como enfermería. Foto: Getty Images

La nueva lista de programas educativos considerados profesionales

La administración de Donald Trump priorizará el umbral de préstamos a los estudiantes de las carreras profesionales:

Farmacia

Odontología

Veterinaria

Quiropráctica

Derecho

Medicina

Optometría

Medicina osteopática

Podología

Teología

A criterio de la reforma federal, un “título profesional” es solo una definición interna que se utiliza para “distinguir entre programas que califican para préstamos más altos”, y no debe verse como “un juicio de valor sobre la importancia de los programas” o su naturaleza como “profesional o no”.

En esa línea, garantizan que los límites obligarán a los programas educativos a reducir sus costos, lo que aliviará las cargas de deudas de los estudiantes.

Con información de Los Angeles Times, CNN y Univisión.