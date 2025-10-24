Se prevé que 170 millones de empleos surjan para 2030, ante 92 millones que desaparecerán, a nivel global. Solo en Perú, Microsoft estima que 200,000 puestos de trabajo se automatizarán.
Se prevé que 170 millones de empleos surjan para 2030, ante 92 millones que desaparecerán, a nivel global. Solo en Perú, Microsoft estima que 200,000 puestos de trabajo se automatizarán.
El avance de la inteligencia artificial (IA) ha redefinido no solo la manera en la que interactuamos, sino también, la formación profesional y laboral. Ya el Foro Económico Mundial estimó que para 2030 desaparecerán 92 millones de puestos de trabajo, pero surgirán 170 millones. Perú no es ajeno a este superávit de 78 millones de empleos, ¿cuáles son las carreras del futuro?

