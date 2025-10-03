La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser un concepto futurista para consolidarse como un eje transversal en la educación superior. Según el reporte global de HolonIQ, el mercado de tecnologías educativas superará los US$ 400,000 millones en 2025, impulsado por herramientas que combinan IA, analítica de datos y personalización en tiempo real.

“En el Perú, el impacto ya se siente en las aulas. Cada vez más universidades incorporan plataformas de aprendizaje adaptativo, lo que contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como a reducir la deserción académica , que afectó a más de 170 mil estudiantes en los últimos dos años, según cifras de Sunedu”, menciona Carlos Effio, CEO de uDocz, edtech peruana líder en Latinoamérica.

Esta rápida adopción de nuevas tecnologías también está moldeando el perfil de los profesionales del futuro. De acuerdo al “Primer reporte sobre el impacto de IA en educación superior en el Perú 2025” de uDocz, la tecnología ya impulsa el desarrollo de cuatro habilidades clave que serán determinantes en el mercado laboral:

Habilidades digitales: el 63% considera que la IA impulsa competencias en programación, análisis de datos y ciberseguridad, esenciales para entornos tecnológicos y colaborativos.

Aprendizaje autónomo: el 59% afirma que la IA fortalece su capacidad para gestionar metas, tiempo y progreso personal de manera independiente.

Pensamiento crítico: el 48% percibe que la IA potencia su habilidad para analizar información, detectar sesgos y llegar a conclusiones fundamentadas.

Creatividad: el 47% asegura que la IA estimula la generación de nuevas ideas y soluciones al combinar innovación y tecnología.

Effio detalla que sus soluciones IA trabajan en conjunto con docentes y se integran a sistemas como Canvas, Blackboard, Moodle y LMS propios, ofreciendo acompañamiento en tiempo real. “Universidades como UTEC, UTP y Norbert Wiener ya han incorporado estas herramientas para que sus alumnos cuenten con tutores personalizados las 24 horas, y los docentes con asistentes virtuales”, comenta.

El estudio de uDocz también revela una brecha: aunque el 97% de los estudiantes cree que la IA será crucial en su futuro laboral, solo el 21% se siente preparado para aplicarla . Además, dos de cada tres consideran insuficiente la forma en que sus universidades la incorporan y el 66% pide que su enseñanza sea obligatoria en todas las carreras.

“Los estudiantes esperan experiencias que sean tan ágiles y personalizadas como cualquier servicio digital que usan todos los días. Si la educación no evoluciona, pierde relevancia”, añade Effio.