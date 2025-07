En conversación con Gestión, Carlos Effio, CEO y fundador de uDocz, detalló que han destinado una inversión de US$ 500,000 para fortalecer su equipo y tecnología, a fin de acompañar más de cerca a universidades y centros de educación superior.

“Hoy ofrecemos un tutor para cada estudiante y un asistente para cada docente. Nuestro objetivo es reducir la deserción, personalizar el aprendizaje y facilitar decisiones basadas en datos”, explica.

Expansión regional: México y Colombia en la mira

La compañía ya tiene presencia activa en todos los países de la región, pero su foco inmediato está en consolidar operaciones en México y Colombia hacia 2026.

Para lograrlo, Effio estima que destinarán entre US$ 1 millón y US$ 2 millones adicionales . “América Latina enfrenta desafíos comunes en educación superior. Vemos una gran oportunidad de tener un impacto sistémico en toda la región”, comenta.

El 70% de la comunidad de estudiantes que usa uDocz se concentra en México, Perú y Colombia, siendo estos tres mercados los pilares para la siguiente fase de crecimiento. En Perú, uno de cada tres estudiantes universitarios utiliza la plataforma.

Camino a una nueva ronda de inversión

Para sostener el crecimiento proyectado, uDocz contempla levantar una nueva ronda de inversión de venture capital en el corto plazo.

Effio adelantó que buscan fondos con enfoque en educación y en el potencial latinoamericano. Su segunda y última ronda fue en 2022 por US$ 2 millones, liderada por GSV Ventures. “Buscamos aliarnos con fondos de venture capital que compartan nuestro interés en educación y en el potencial de América Latina”, comenta.

Cabe resaltar que GSV Ventures, el fondo que los respaldó en 2022, es considerado el más importante del mundo en el sector EdTech; uDocz fue su primera y única inversión en una empresa peruana hasta la fecha.

IA para personalizar y predecir

Uno de los diferenciales más potentes de uDocz es Doc, su tutor virtual basado en IA, que ya ha superado los promedios globales de adopción en universidades.

“Tenemos un retorno promedio del 3.4x sobre su inversión en IA para instituciones educativas después de 15 meses de implementación”, señala. ¿Los resultados? Se logró el 70% de adopción en solo seis semanas, y más del 80% de los estudiantes reportaron mejoras en sus calificaciones gracias a Doc”, señala.

Este tutor, que integra modelos avanzados como GPT-4o, Claude y Gemini, está adaptado al contexto latinoamericano. Ofrece atención 24/7 y aprendizaje adaptativo, mientras que la suite para docentes permite ahorrar hasta 8 horas semanales de tareas operativas.

Además, en agosto de este año uDocz presentará nuevas herramientas como dashboards predictivos, analítica de riesgo y reportería avanzada, diseñadas de forma personalizada para cada universidad y compatibles con los principales sistemas LMS del mercado (Canvas, Blackboard, Moodle y más).

“Los dashboards estarán incluidos dentro de nuestro servicio principal, mientras que las herramientas predictivas y los análisis avanzados se desarrollan de manera ad-hoc para cada institución. Sabemos que cada institución tiene necesidades distintas, y nuestra propuesta es ser un verdadero aliado estratégico”, indica Effio.

Bajo la dirección de Carlos Effio, uDocz apuesta por soluciones personalizadas con IA para reducir la deserción y mejorar la experiencia educativa en universidades de la región. Foto: Cortesía.

Un mercado en expansión

El crecimiento de uDocz no ocurre en un vacío. El mercado de EdTech en América Latina alcanzó US$ 16,260 millones en 2024 y se proyecta que llegará a US$ 50,440 millones para 2033, con una tasa anual compuesta de 12.4%, según el informe de IMARC Group. Solo el segmento de educación superior representó US$ 6,078 millones en 2023, y podría duplicarse a US$ 15,552 millones para 2030.

Por su parte, el mercado de IA en educación, a nivel global, alcanzará los US$30 billones en 2028 , con una tasa de crecimiento anual de 32%. En Latinoamérica, su uso crece a un ritmo del 46%, muy por encima del promedio mundial (31%).

En este contexto, el CEO de la EdTech afirma que el objetivo no es solo liderar por número de usuarios, sino también por el impacto generado: “Aún no compartimos proyecciones específicas de ingresos, pero apuntamos a consolidar nuestra presencia, escalar nuestro impacto y capturar una participación relevante del mercado en expansión. América Latina tiene 40 millones de estudiantes en educación superior, y todavía hay mucho por crecer”.

Trayectoria y visión

uDocz nació a finales de 2018, y durante la pandemia vivió un crecimiento exponencial, pasando de 50 mil a más de medio millón de estudiantes mensuales. Hoy su plataforma genera 150 millones de sesiones de estudio al año y más de 2 millones de horas de uso mensual.

La compañía fue la primera en Latinoamérica en ser aceptada por xEdu (Finlandia), y su producto fue co-creado junto a expertos de la Universidad de Helsinki. Ha sido reconocida tres años consecutivos como una de las 20 mejores EdTechs en etapa temprana del mundo (GSV Cup) y forma parte del Top 100 de compañías de tecnología educativa en América Latina, según QS HolonIQ.