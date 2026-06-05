Las expectativas de la economía a tres meses se mantiene en terreno negativo por segundo mes consecutivo. Foto: ChatGPT/ Composición Gestión.
Las expectativas de la economía a tres meses se mantiene en terreno negativo por segundo mes consecutivo. Foto: ChatGPT/ Composición Gestión.
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Redacción Gestión
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publicó los resultados de su encuesta de expectativas macroeconómicas correspondiente a mayo, de la cual destacó que

En detalle, la perspectiva sobre la economía a tres meses, aunque tuvo una ligera mejora, se mantuvo en terreno negativo por segundo mes consecutivo, con un 46.2 puntos. En abril, estuvo en 44.6.

Sin embargo, el escenario a 12 meses presentó un mejora y se situó en 55.9 puntos, avanzando desde los 51.2 de abril.

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Perspectiva a tres meses

Otro indicador con similar tendencia fue la perspectiva sobre el sector a tres meses, que marcó una tendencia adversa, al menos, desde marzo y, para mayo, se situó en 50 puntos (neutral), desde los 51.1 de abril.

Al igual que sobre la economía, en esta arista se mantuvo positiva la expectativa sobre el horizonte a 12 meses, subiendo de 56.5 puntos a 58.8.

“En mayo de 2026, la mayoría de los indicadores de expectativas aumentó y se mantuvieron en el tramo optimista, a excepción de los indicadores de la economía y del sector a 3 meses”, resumieron en su nota semanal.

entre los indicadores que presentaron una mayor mejora está que la expectativa sobre la inversión de su empresa a 12 meses . Foto: ADEX.
entre los indicadores que presentaron una mayor mejora está que la expectativa sobre la inversión de su empresa a 12 meses . Foto: ADEX.
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Situación de la empresa

Otro indicador en el que figura un retroceso es la expectativa sobre la situación de la empresa a tres meses: tras retroceder 1.3 puntos, se ubicó en 53.8, manteniéndose en terreno optimista.

Del otro lado, entre los indicadores que presentaron una mayor mejora está que subió de 60.5 puntos a 63.7.

También figura la perspectiva sobre la situación de la empresa a 12 meses, que avanzó en 2.5 puntos hasta los 63.4.

Respecto a la situación actual, destacó la variación en las órdenes de compra respecto al mes anterior. Al menos, por segundo mes consecutivo retrocedió. Para mayo, lo hizo desde los 54.6 puntos hasta los 51.5.

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