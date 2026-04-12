Estas son las últimas noticias sobre la inflación del Perú. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Aunque las expectativas de inflación a 12 meses aumentaron de 2.1% a 2.5%, consideró que la trayectoria inflacionaria seguirá convergiendo hacia su rango objetivo, entre 1% y 3%.

Así lo explicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos de la entidad, durante la reciente presentación del Programa monetario de abril 2026.

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Impacto de los choques de oferta

El economista explicó que el repunte inflacionario está asociado principalmente a choques de oferta puntuales: a, factores que tuvieron un impacto significativo en el rubro de transporte y energía durante marzo.

“La inflación que hemos comentado está concentrada, corresponde a pocos rubros y tiene que ver justamente con este choque de oferta fuerte que ha recibido nuestra economía”, dijo el vocero.

Añadió: “Los detalles de la inflación, a 12 meses adelante, se han elevado de 2.1% a 2.5%, manteniéndose dentro del rango meta. De hecho, las expectativas, en el caso de analistas y sistema financiero, recogen en parte el efecto ya de marzo, aunque no en toda su totalidad”.

La entidad precisó también que, en términos interanuales, la tasa de inflación total se elevó de 2.2% en febrero a 3.8% en marzo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 2.2 a 3.7% en el mismo periodo.

Camisea ha sido una bendición para el Perú, pero la apuesta por un solo gasoducto es un riesgo creciente.(Foto: difusión)
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¿Y el futuro?

El BCRP prevé que tanto la inflación total como la inflación sin alimentos y energía regresen al rango meta hacia finales de 2026. Esto ocurrirá a medida que se disipen los choques de oferta.

En esa línea, proyecta que la inflación se ubique alrededor del 2% en 2027.

Sin embargo, Armas no dejó de asegurar que el directorio se mantendría especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, , las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de evaluar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria”, acotó.

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