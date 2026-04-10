El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) señaló que la actividad económica del país mantiene un buen desempeño pese al choque inflacionario registrado en marzo, cuando nuestra economía atravesó una crisis de abastecimiento del combustible.

Durante la presentación del Programa Monetario de abril 2026, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos de la entidad monetaria, explicó que los indicadores disponibles hasta marzo reflejan una trayectoria favorable.

Indicadores positivos

El desempeño en el primer trimestre, de acuerdo con el BCRP, se fortaleció, por ejemplo, por la construcción. En esa línea, el consumo interno de cemento mostró tasas de crecimiento de dos dígitos.

“Los indicadores a marzo muestran que la economía viene con una buena viada. El IGV interno ha crecido en el primer trimestre 8.3%; el consumo interno de cemento aumentó a tasas de dos dígitos; y la importación de bienes de consumo duradero se expandió 31%. En el caso de la importación de bienes de capital, creció a una tasa importante de 9.3%”, explicó Armas. Agregó: “El crédito también continúa recuperándose con un crecimiento del 7%”.

A esto le sumó las expectativas de los empresarios acerca de la economía y del sector en 3 meses. “La mayoría de ellos ha permanecido en el tramo optimista. La situación de la economía a tres meses se ubica en 52 puntos (por encima de 50 es terreno positivo) e inclusive ha aumentado con respecto a 50.2 que tenía en febrero”, precisó.

Entorno de Perú

Sumado a ello, el BCRP señaló que el contexto externo se configura como un elemento favorable para el país. Al respecto, brindó algunas estimaciones.

“El crecimiento de la economía mundial continúa siendo positiva y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana. [...] Se observa esta tendencia creciente hasta este año. Las tasas de crecimiento del año pasado fueron del 19.2%, y para este año, en la última proyección del reporte de inflación, estamos proyectando un crecimiento del 11.5% [para los términos de intercambio]”, dijo.

Añadió, no obstante, que la entidad estaría atenta a futuros choques de oferta: “La actividad económica mantiene un dinamismo en el primer trimestre y, dado lo que estamos observando, el Banco Central va a estar monitoreando la duración de los choques de oferta a fin de evaluar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria”.