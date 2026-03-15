La reparación del ducto del sistema de líquidos de gas natural de Camisea no significa aún el retorno a la normalidad del mercado de GLP. La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) alertó que la reposición de inventarios y la estabilización logística del mercado tomarán todavía un tiempo extra.

¿Qué más dijo el gremio?

Crisis del gas: consecuencias

El gremio explicó que, tras la contingencia, el sistema energético nacional debió responder utilizando principalmente los inventarios almacenados en plantas de abastecimiento, además de recurrir a importaciones extraordinarias para cubrir el déficit generado.

Como consecuencia, los inventarios del sistema se redujeron hasta niveles mínimos operativos, generando una fuerte presión logística en la cadena de suministro.

Si bien el flujo de líquidos de gas natural empieza a restablecerse progresivamente, la SPGL señaló que la percepción de normalidad generada tras la reparación de los ductos puede resultar prematura, ya que la recomposición de inventarios requiere todavía un periodo adicional .

“La reposición de inventarios no ocurre de manera inmediata. Depende tanto de los ciclos logísticos de abastecimiento interno como de la llegada de nuevos embarques de importación de GLP”, indicó el gremio.

Este proceso se produce además en un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente que han generado volatilidad en el mercado energético global.

Vecinos llegan desde tempranas horas a la avenida Los Faisanes para adquirir balones de gas. (Foto: GEC)

Medidas de emergencia

Ante este escenario, la SPGL exhortó a las autoridades a mantener temporalmente las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno para asegurar la continuidad del abastecimiento del gas licuado de petróleo, mientras se estabiliza completamente el sistema.

Entre ella se encuentran las relacionadas a las disposiciones que permiten adoptar medidas logísticas excepcionales en la cadena de suministro de combustibles, facilitando la reposición de inventarios en el mercado interno.

La SPGL destacó que el GLP forma parte de la vida cotidiana de millones de peruanos. Más de 7 millones de hogares dependen del combustible para cocinar, lo que equivale a 7 de cada 10 familias en el país. Asimismo, alrededor de 700,000 vehículos utilizan GLP automotor y cerca de 20,000 comercios, industrias y servicios lo emplean en sus actividades.

En ese contexto, el gremio reiteró su disposición a trabajar de manera coordinada con las autoridades y con los distintos actores del sistema energético para garantizar la estabilidad del abastecimiento.

“La prioridad debe ser asegurar que el sistema logístico recupere sus niveles normales de inventario para evitar tensiones en la distribución y proteger a los millones de consumidores que dependen diariamente del GLP”, concluyó la SPGL.