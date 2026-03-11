Camisea produce aproximadamente el 96% del gas natural del Perú y abastece alrededor del 40% de la generación eléctrica del país. Por ello, la reciente interrupción del transporte de gas natural desde este sistema generó efectos inmediatos en el sistema energético nacional: reducción de la generación eléctrica, restricciones en el suministro de gas natural vehicular, presión sobre el precio del GLP y la adopción de medidas extraordinarias para priorizar el abastecimiento.

Más allá del incidente que originó la interrupción, este episodio revela un problema más profundo: la vulnerabilidad estructural de un sistema estratégico frente a riesgos críticos.

TGP reporta más del 50% de avance en reparación de ducto

Uno de los elementos centrales del contexto es que gran parte del transporte del gas natural desde Camisea hacia la costa depende esencialmente de un solo ducto principal. Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, esta situación configura lo que en ingeniería y gestión de infraestructuras críticas se conoce como un single point of failure: un componente cuya interrupción puede comprometer el funcionamiento de todo el sistema.

Cuando un sistema estratégico depende de una única infraestructura de transporte, el riesgo deja de ser exclusivamente operativo y puede convertirse en un riesgo sistémico. Es decir, un evento cuya materialización no se limita al lugar donde ocurre el incidente, sino que genera efectos en cadena que afectan múltiples sectores de la economía.

Eso fue precisamente lo que ocurrió. Un evento localizado terminó impactando la generación eléctrica, el transporte, diversas actividades productivas e incluso la vida cotidiana de los ciudadanos.

A esta situación se suma un factor adicional que forma parte de la realidad operativa del sistema Camisea: el ducto atraviesa zonas de geografía particularmente compleja, que incluyen áreas de selva alta, cordillera andina y territorios caracterizados por alta pluviosidad, suelos inestables y dinámica geológica exigente. En este tipo de entornos existen amenazas permanentes para la infraestructura, como deslizamientos de tierra, erosión del suelo o crecidas de ríos.

Desde la perspectiva de la gestión de riesgos, estas condiciones forman parte del contexto territorial en el que opera la infraestructura. Sin embargo, la existencia de amenazas naturales no elimina la necesidad de gestionar el riesgo. Por el contrario, en contextos geográficos complejos la resiliencia de la infraestructura se vuelve aún más relevante.

En términos técnicos, esto implica distinguir entre amenaza y vulnerabilidad. Mientras los fenómenos naturales no pueden evitarse, sí es posible reducir la vulnerabilidad del sistema mediante diseño adecuado, monitoreo permanente, mantenimiento preventivo y mecanismos de redundancia operativa.

Este enfoque coincide con lo que organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial han señalado respecto a la gestión de riesgos en infraestructuras críticas: la resiliencia de los sistemas estratégicos debe incorporarse desde la planificación y no limitarse a la respuesta frente a emergencias.

Tras el incidente, las autoridades y operadores activaron diversas medidas correctivas orientadas a restablecer el funcionamiento del sistema y reducir los impactos inmediatos. Entre ellas se encuentran la reparación del ducto afectado, la priorización del suministro de gas para determinados usos y la adopción de medidas temporales para optimizar el consumo energético.

Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, la pregunta relevante no es únicamente cómo se responde a la emergencia, sino qué tan preparado está el sistema para enfrentar eventos de este tipo.

Los marcos modernos de gestión de riesgos parten de un principio básico: los sistemas complejos deben diseñarse considerando la posibilidad de fallas. Por ello, la gestión de riesgos no se limita a registrar amenazas en matrices o diagnósticos formales. Su verdadero valor radica en incorporar esos riesgos en las decisiones estratégicas que determinan la resiliencia del sistema.

En el ámbito de la gestión pública, esta reflexión también se conecta con el sistema de control interno. No obstante, aquí aparece una paradoja frecuente en muchos sistemas institucionales: la paradoja del control sin resiliencia. Es posible que existan procedimientos, normas y mecanismos formales de control, pero que el sistema continúe siendo vulnerable frente a riesgos estructurales.

El caso Camisea deja así una pregunta inevitable: ¿tenemos identificadas otras infraestructuras críticas del país que podrían presentar riesgos sistémicos similares?

Responder esa pregunta es fundamental para fortalecer la resiliencia de los sistemas estratégicos del país. En gestión de riesgos hay una idea bastante clara: el objetivo no es evitar que algo falle —porque eso siempre puede ocurrir— sino evitar que una falla termine convirtiéndose en una crisis.

Fuad Khoury Zarzar – Ex Contralor General de la RepúblicaJuan Carlos Cuadra Ali – Experto en Integridad y Prevención de la Corrupción