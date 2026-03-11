Sin embargo, visto de otra manera, es el cuarto mes seguido que aumenta a una tasa de dos dígitos: noviembre, 16.7%; diciembre, 19.3%; y enero, 20.4%.

El BBVA Research resaltó que la expansión del gasto ocurrió en un contexto de mayor liquidez a causa del impacto aún visible de los retiros extraordinarios de fondos previsionales, los mismos que iniciaron a fines de noviembre de 2025. La expansión de la masa salarial también se configura como otro factor que ha jugado a favor: ha promovido más empleo formal y mayor acceso a créditos.

Evolución del gasto de las familias peruanas.

Menor dinamismo a la vista

Si solo se revisa la data de consumo con tarjeta de crédito o débito, se muestra que si bien todos los componentes del Índice Big Data de Consumo Privado crecieron, tres rubros perdieron el ritmo.

El primero fue el turismo, que pasó de 18.6% en enero a 11.2% en febrero. “Posiblemente se inhibió el gasto en este rubro por el aumento anómalo de lluvias en varias zonas del país y cierre de carreteras”, se pudo leer en el estudio oficial.

Tal y como lo había detectado este diario en un informe reciente, las precipitaciones desembocaron en bloqueos de vías, deterioros de carreteras y suspensión de vuelos, lo que a su vez, de acuerdo con estimaciones de los gremios, dejó alrededor de 4,000 paquetes turísticos cancelados en el norte y sur del país, al menos hasta la última semana de febrero.

En el desglose de la data se identificó, en esa línea, que cayeron las compras en pasajes aéreos, en alojamientos y en excursiones. Cabe resaltar que, en 2025, estos apartados representaron el 50%, 24% y 18% del turismo, respectivamente.

El segundo fue el sector de servicios residenciales: se ubicó en 10.4% en enero y cayó hasta el 1% en febrero.

Con la lupa bajo los subcomponentes, se supo que las compras con tarjetas en telefonía, internet y cable pasaron del 8.1% en enero al 4.5% en febrero.

Por último, el grupo de otras compras también siguió la tendencia descendente: del 24.5% en enero al 14.7% en febrero.

“En particular, se observó un retroceso en el gasto en productos electrónicos, aunque se mantuvo con un buen desempeño la compra en tiendas por departamento”, se precisó en el informe.

Los 3 sectores en desaceleración.

LEA TAMBIÉN: Mincetur aseguró continuidad en políticas públicas en medio de desconfianza de gremios

Sin alteraciones

En contraparte, los mayores avances del gasto en febrero se concentraron en actividades relacionadas con los alimentos, sobre todo en supermercados (4.2%).

En salud, el gasto alcanzó 20.6%, con avances en hospitales y clínicas (16.3%) y en farmacias (27.4%).

Por su parte, el rubro del transporte registró un crecimiento de 23.9%, explicado por el mayor gasto en taxis y pedidos de delivery (108.7%).

Sin embargo, este resultado antecede a la crisis de abastecimiento de combustibles que el Perú atraviesa en marzo. La situación ya ha generado colas en los grifos y restricciones en algunas aristas, como clases virtuales en lugar de presenciales. Todo este escenario podría impactar en el gasto del rubo para los próximos reportes.

Pero en general, por ahora, el desempeño de estas actividades sugiere que el consumo continúa enfocándose en bienes y servicios de alta rotación; es decir, en aquellos vinculados al gasto diario de las familias.

El consumo sigue siendo uno de los motores de la economía peruana, pero el ritmo comienza a estabilizarse.

Digitalización al alza

El proceso de digitalización del gasto de los hogares continúa consolidándose. Los pagos con tarjetas de débito y crédito tienen una mayor participación: pasaron de un 69% en febrero de 2025 a un 74% en febrero de 2026, lo que refleja un menor uso del efectivo.

Al mismo tiempo, las compras a través de canales digitales siguen ganando protagonismo y subieron tres puntos porcentuales en el lapso de un año: de 70% ascendieron a 73%.

Ambos indicadores, vale remarcar, están en una “viada” desde hace varios meses.