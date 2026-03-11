El gasto digital gana terreno frente al efectivo, según el BBVA Research. (Foto: Pexels)
El gasto digital gana terreno frente al efectivo, según el BBVA Research. (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

El consumo de los hogares en Perú mostró un buen dinamismo en febrero de 2026, pese a la leve desaceleración frente a los meses previos. En detalle, el Índice Big Data de Consumo Privado del BBVA Research —que mide el uso de tarjetas y los retiros de efectivo, ajustados por inflación— registró un crecimiento interanual de 18.4%.

TE PUEDE INTERESAR

Mincetur: visita del papa León XIV posicionará a Perú como destino clave de turismo religioso mundial
Gobierno publica proyecto de reglamento de ley que promociona el turismo comunitario
Gobierno aprueba el reglamento de la nueva Ley General de Turismo: ¿en qué consiste?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.