Chifa: la cocina fusión que nació de la necesidad y hoy lidera la comida popular peruana con un modelo económico resistente. (Foto: composición de Camila Vera, a través de IA)
Chifa: la cocina fusión que nació de la necesidad y hoy lidera la comida popular peruana con un modelo económico resistente. (Foto: composición de Camila Vera, a través de IA)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

Primero alimentó a los culíes, luego a los barrios limeños y finalmente a gran parte del Perú. El chifa fue la solución —con efecto colectivo— a una necesidad: que los migrantes asiáticos generaran ingresos sin tierra, sin capital y con barreras idiomáticas.

TE PUEDE INTERESAR

Restaurantes Ají Seco expande al mundo la cocina peruana desde Chile: Los destinos
Delibakery negocia nuevo local en mall y cocina expansión al exterior para 2026
La cocina nikkei, el gran secreto de Perú, alcanza la cima de la gastronomía mundial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.