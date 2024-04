El último estudio elaborado por la consultora Flanqueo, a la que Gestión tuvo acceso, reveló que la frecuencia de consumo diario, semanal y quincenal de los restaurantes de comida chifa se ha incrementado en 10% en los últimos cuatro años, lo que implica que ahora es la alternativa más demandada. Javier Quiñones, gerente general de la firma, recordó que antes de pandemia el 35% de la población consumía este tipo de comida de manera diaria o semanal; mientras que 25% lo hacía cada 15 días y 40% mensualmente. El panorama ahora es otro, según la encuesta realizada entre el 15 y 30 de diciembre del 2023.

Esta reveló que ahora 12% lo consume de manera diaria; 25% lo hace semanalmente; 30% quincenal y 33% cada mes. “Antes del COVID, el 57% de la población consumía en restaurantes de comida asiática de manera diaria, semanal y quincenal, pero ahora lo hace el 67% de la población. Este incremento tiene una explicación económica”, detalló el experto. En ese sentido, comentó que este aumento se debe a que el chifa es la opción más barata en relación a otras alternativas culinarias, tomando en cuenta que el 85% del mercado está compuesto por restaurantes medianos y pequeños, mientras que el 15% representa a grandes cadenas.

Así, el ticket promedio en los negocios dirigidos al sector socio económico C y D actualmente es de S/ 20, una opción 30% más barata, por ejemplo, que un cuarto de pollo a la brasa que cuesta cerca de S/ 28. “El ticket promedio en los chifas incluso ha subido S/ 5 ya que hasta hace cuatro años era de S/ 15, pese a ello es la alternativa más económica del mercado”, acotó. El ticket de los espacios dirigidos a los sectores A y B se ubica entre S/ 52 y S/ 65 por persona.

Existen al menos 25,000 chifas abiertos a nivel nacional, de acuerdo a data de Flanqueo. Foto: Referencial de Chifa Titi.

Lo que mueve los chifas en Perú

El estudio hecho por Flanqueo indicó, además, que este año la venta de los chifas en el país moverá alrededor de S/ 5,000 millones,12% más que 2023. El experto aseveró que existen 25,000 restaurantes de este tipo de comida abiertos a nivel nacional, la mayoría de ellos ubicados en la capital, debido a que hay una menor penetración de este tipo de negocios tanto en la sierra como en la selva. “A pesar de la recesión, es un mercado que está creciendo”, subrayó.

Otro dato relevante es que, al año, se abren alrededor de 2,000 restaurantes de comida oriental. “El precio medio de un menú de chifa se incrementó en 30% desde el 2020. Esto ha permitido que la rentabilidad de este tipo de restaurantes se vea en aumento. Además, se ha vuelto un sustituto se las pollerías y pizzerías, al tener un ticket más económico”, añadió.

En conceto, el estudio da cuenta que el periodo de recuperación de inversión no supera los dos años y que el margen neto de locales pequeños oscila entre 20%, en el caso de los medianos de 25% y de locales grandes podría llegar hasta 35%. “La rentabilidad mejora por las aplicaciones del delivery. Este canal puede representar de 15% a 40% de las ventas totales según el local, la marca y cantidad de sedes”, específico.

Respecto a los montos de inversión que demanda desarrollar este tipo de negocios, el gerente de Flanqueo informó que si se trata de implementar un restaurante en locales chicos puede demandar entre US$ 20,000 a US$ 40,000. En caso de locales medianos la cifra sube y puede ir de US$ 50,000 a US$ 200,000 y para locales grandes, sobre todo en centros comerciales, las inversiones pueden superar los US$ 500,000.

Claves

Ocasiones de consumo: 45% lo consumen en cumpleaños; 35% reuniones de amigos; 25% en agasajos; 20% en salidas de pareja y el 10% restante no lo hace por ninguna razón en especial.

45% lo consumen en cumpleaños; 35% reuniones de amigos; 25% en agasajos; 20% en salidas de pareja y el 10% restante no lo hace por ninguna razón en especial. Oportunidad en malls: Quiñones comentó que la presencia de grandes cadenas en los malls como Wanta de Delosi, es una buena oportunidad ya que va a generar que la marca gane presencia en zonas de alto tránsito como son los patio de comida. “Estando en esa zona gana reconocimiento y recordación, que va ayudarla cuando decida expandirse en tienda puerta a calle en distritos populosos”, expuso.

