La clave, continúa Alberti, estuvo en combinar defectos, que pueden terminar siendo virtudes. “Yo soy daltónico, tengo dislexia y asperger. Cualquiera diría: ‘Olvídate, no llegas a ningún lado’. Pero pueden potenciar a uno, según como se tomen”. A eso se sumó, además de muchísimo trabajo, aprender a interactuar, a hacer música, a controlar los egos y a ser un equipo: que las cosas se logran entre tres.

La curiosidad es otro factor. De chico Alberti jugaba Lego y de grande el Internet “le estalló la cabeza”. “Con Gustavo [Cerati] nos aburríamos de lo que hacíamos”, admite. Por eso, todos los discos de Soda Stereo son diferentes. “Cualquier persona de marketing diría de hacer lo contrario. Pero no estábamos pensando en el público como una masa inerte de gente que salta y aplaude, sino como personas individuales a quien le debíamos todo nuestro respeto. Lo fácil sería hacer un tema parecido a ‘Nada personal’, que es lo que hacen muchos músicos y muchas empresas”.

“Terminaba un disco con cierto estilo, se pasaba al otro y siempre sucedía lo mismo: perdíamos y ganábamos público. Son riesgos que uno tiene que tomar. En la medida que uno lo haga convencido y con la mayor calidad con la que pueda hacer las cosas, siempre va a haber gente que lo va a valorar. Quizá uno tarda más, pero siempre lo va a lograr”, enfatiza el baterista, quien recientemente estuvo en Lima para asistir a Conecta 24, un evento de networking para dueños de empresas, directores y CEO organizado por Vistage.

La reinvención de Charly

Cuando Soda Stereo como banda llegó a su fin, Alberti se reinventó “por la curiosidad y porque uno tiene que salir de donde está para conseguir ciertas cosas”. “Si no hubiera sido un tipo curioso al que le gustan un montón de cosas, no habría podido hacer lo que hice”, comenta en conversación con Ignacio Mealla, CEO de Vistage.

Por ejemplo, hizo transmisiones de audio y video del show de Soda Stereo en 1997, antes de la llegada de la banda ancha, y fue pionero en el uso de baterías híbridas. El proyecto en el que ahora se concentra, junto a Quilmes (parte de InBev), es 27 Eazy, una cerveza sustentable. Todo esto porque se dio cuenta de que después de Soda no le iría bien en la música. “Es imposible que un músico que es parte de una gran banda, que emocionó y llegó al corazón de la gente con un formato, después tenga éxito como solista. Ni Gustavo [Cerati]”.

Para llegar a eso, Alberti fue sumando skills no necesariamente vinculados a tocar la batería. Por ejemplo, cuenta que cuando salía de gira, aprovechaba su condición de famoso para conocer a personas que le interesaban, principalmente del rubro de tecnología, y así se fue armando de contactos. “Dime a alguien y te digo a cuántos grados de separación estamos. Eso es invaluable”. Y eso es, como dice, lo que le permite hacer ahora una cerveza con la empresa cervecera más grande del mundo.

Los aprendizajes de Charly

Armar un buen equipo, saber relacionarse con el público y manejar el ego, fueron algunas de las lecciones que Alberti sacó durante su paso por Soda Stereo y que le permitieron, años después, plantarse frente a banqueros, armar una empresa de tecnología, y seguir aprendiendo. “Lo importante para mí en la vida es no parar de aprender, tener la mente activa”, resalta.

Eso incluye aprender de las pérdidas y de los errores, aunque cueste. “Está bien haberse equivocado. A mí me pasó con varias cosas. En algún momento perdí una idea que yo había registrado. Me la robó una compañía de relojes muy grande, Swatch. Yo inventé la hora internet [Internet Time], se la conté a la gente de Swatch para hacerla con ellos, me cortaron la comunicación, le sacaron la vuelta al registro y la desarrollaron”.

Charly la sostenibilidad

Otra de las pasiones de Alberti es la sostenibilidad. Se define como ambientalista, fundó Revolución 21 y viaja por el mundo dando conferencias. De Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, aprendió que en temas ambientales, el mensaje no es lo más importante, sino el mensajero porque, al ser el cambio climático algo que genera mucha resistencia, la gente tiene que creerle a quien le habla.

“La sostenibilidad es un tema muy importante y las empresas no lo abordan como deberían”, sentencia el músico. Apunta que las compañías deberían colocar a los departamentos de sostenibilidad en el centro. Es el caso de Patagonia, que fabrica prendas y equipos para el aire libre: el 50% de su personal se dedica a la sustentabilidad.

Además, Alberti señala que ya no basta con compensar por la contaminación que uno genera. Hoy se habla de net positive: dejar la tierra en mejor estado. El proyecto de ceveza 27 Eazy se basa en agricultura regenerativa, que busca restaurar la calidad y fertilidad de los suelos degradados.

Ping Pong entre Ignacio Mealla y Charly Alberti

Una frase que te guste: “Piensa. Si quieres, lo haces”.



¿Qué es el éxito?: La recompensa a un trabajo bien hecho.



¿Cuál es la clave del éxito?: El trabajo.



¿Qué es el ego?: La sobrevaloración del éxito de uno.



Tu mejor recuerdo: Todos. Cualquiera.



Una cosa de la que estés agradecido: De estar acá, vivo y sano.

