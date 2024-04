Desde Estados Unidos, país en el que reside, Tony Succar contó a Gestión los planes que tiene previsto en el corto plazo; uno de ellos es seguir produciendo música de la mano de grandes artistas. También mencionó los shows que está preparando y cuándo tiene planeado regresar a Perú.

Asimismo, mencionó que le llena de orgullo que cada vez son más las bandas nacionales que se hacen conocidas a nivel internacional, pero que, sin duda, la cumbia es uno de los géneros que más logros está trayendo a la industria.

¿Qué planes tienes para este año?

Realizaré unos shows en Colombia. Acabo de terminar una producción para el disco de salsa de la artista Sheila E. También estoy acabando una producción en vivo que grabé en el Gran Teatro Nacional que pronto lo lanzaré.

¿Trabajas en un nuevo disco?

Estoy proyectando cómo será mi próximo disco. Eso me mantiene todo el tiempo ocupado. Estoy escribiendo arreglos musicales, haciendo producciones. Soy muy apasionado.

Este año estoy cumpliendo 10 años desde que lancé mi primer proyecto comercial y que fue el tributo latino a Michael Jackson.

¿Tony Succar preparará nuevo homenaje a Michael Jackson? Foto: Difusión.

¿Te animarías por un segundo tributo al rey del pop?

La verdad que sí, estoy nuevamente escuchando sus temas y por ahí tengo esas ganas de hacer un segundo tributo. Tengo que reconocer que soy quien soy por la música de Michael Jackson.

¿Qué tan sencillo fue el proceso?

Me aventuré y aposté por el más grande y lo logré. Fue un proceso bastante ambicioso, tuve que esperar, contratar abogados para obtener las licencias de las canciones. Disfruté mucho ese proceso y no descarto un segundo disco con música de Jackson.

Siempre que hago alguna presentación, el público me pide una canción del recordado rey del pop. Puedo decir con mucha confianza que la música de Michael Jackson me puso en un nivel muy alto. Si no fuese por esa música, quizá estaría aún por debajo de la escena, esperando algún reconocimiento.

Tony Succar cuenta más detalles de sus próximos proyectos. Foto: Difusión.

¿Cómo crees que ven al mercado musical peruano?

No mucha gente está apostando por el mercado peruano. Sin embargo, sé que es una plataforma muy importante porque consume muchos conciertos. Entonces, grandes artistas apuestan por tocar en Perú. Los artistas extranjeros la pasan muy bien, se divierten, les gusta la cultura, la comida, el cariño de la gente. Entonces, en ese rubro sí lo hace muy atractivo al país. Pero tiene que haber un equilibrio y eso es lo que se tiene que trabajar muy arduo.

¿Qué géneros tienen más oportunidad de posicionarse en el mercado musical?

De los géneros que tienen más potencial, definitivamente es la tropical, siendo la salsa y la cumbia los más pioneros. Perú tiene mucho talento en ese rango y es algo más comercial. No conozco muchos artistas urbanos peruanos, entonces no te puedo decir que pueden competir con Maluma, con Don Omar, etc.

Mi recomendación también está en apuntar al género folclórico, es único en el Perú y eso se tiene que explotar más. Ese género tiene un lugar muy especial en el mundo que se puede ampliar y buscar mucho más mercado.

¿Alguna otra recomendación?

Para llegar al éxito uno debe ser disciplinado, aquí no importa si eres talentoso, si eres el mejor, o si que te crees el rey del mundo. Lo que te marca la pauta para llegar a ser un excelente músico es la disciplina. Qué importante es tener los pies sobre la tierra, estar enfocado y aprender lo más que puedas. Prepárate bien, sé honesto, íntegro, ya Dios se encarga de abrir las puertas.

Tony Succar y su mamá, Mimy Succar. Foto: Difusión.

Cuéntanos sobre “Hoy es tu día”

La canción trata de vivir tu vida hoy, de cumplir tus sueños hoy, de hacer hoy las cosas; es parte del disco que hice con mi mamá (Mimy Succar), el proyecto fue denominado al Grammy Americano, así que decidí hacer un videoclip porque sentí que tiene una energía y mensaje especial. Quería darle al público una melodía para que se alegre, para que baile, buscando la emoción.

¿Dónde se grabó el videoclip?

Grabé el videoclip por partes. Una parte la hice en Japón, otra en Estados Unidos y en Italia. Lo produje de manera independiente. Yo mismo usé una cámara casera y empecé a filmar partes de la vida de mi madre y de su día a día. Salió mejor de lo que esperaba y el público lo recibió de una manera grata.

¿Cuándo regresas al Perú?

Esa pregunta también me la hago, pero aún no hay fecha de retorno; igual los puedo sorprender con unos shows que estoy preparando para este año. Todo puede pasar en la vida de Tony Succar.

SOBRE EL AUTOR Yuriko Cabeza Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.

