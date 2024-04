En Perú, la inclusión laboral de personas con espectro autista “es una tarea pendiente todavía”, responden desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a esta revista. “Las empresas no hablan sobre el autismo, pues no lo ven como una discapacidad. Muchas de las personas con TEA no se han hecho un diagnóstico, pero su desempeño es muy bueno en las empresas”, menciona Kety Jáuregui, coordinadora académica de los Programas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad ESAN.

Nelly Santa Cruz, psicóloga de la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Autismo del Perú (ASPAU), que ha realizado diagnósticos a algunos empresarios y ejecutivos —incluso ejecutivos que trabajan en medios de comunicación— cuenta que en una de sus consultas uno de sus pacientes con autismo le compartió el más detallado análisis sobre el café aunque él no fuera un especialista. “Esta persona investigó tanto que terminó asesorando a empresas de café”.

Los expertos consultados para esta nota han advertido que, con la tecnificación del proceso de reclutamiento —que incluye la típica entrevista presencial laboral, exámenes en línea y la revisión del CV—, las empresas estarían dejando pasar la oportunidad de contratar a ejecutivos neurodivergentes que pueden aportar en la productividad y alcanzar las metas de las organizaciones. Jaúregui, de ESAN, cita por ejemplo “que hay empresas que han indicado que el personal neurodivergente (en especial autistas y personas con asperger) logran una productividad 30% mayor que el resto de sus compañeros”.

“Las personas neurodivergentes pueden ser exitosas como cualquier otra persona”, indica Manuel Sotomayor, director de Aprendizaje de Centrum X. Elon Musk, el dueño de Tesla y X (antes Twitter) confesó al mundo en el 2021 que fue diagnosticado con asperger, un trastorno que es parte del espectro autista. Hoy Musk es uno de los hombres más ricos del mundo.

Todavía hay muchos prejuicios y poco entendimiento sobre el trastorno del espectro autista en la sociedad. Una de las confusiones más frecuentes es que se suele relacionar el diagnóstico solo con la etapa infantil, cuando muchos adultos están atravesando esta condición. Sotomayor agrega que, tras la pandemia por la COVID-19, “muchos adultos que están en posiciones de liderazgo y que se han dado cuenta que no calzan con lo que hace la mayoría, se están realizando el diagnóstico” aunque todavía no lo informen abiertamente.

Santa Cruz coincide con esta observación. En una oportunidad le consultó a una ejecutiva adulta el por qué de su urgencia por hacerse un diagnóstico: “Porque quiero darle un nombre a lo que tengo y ver cómo puedo ayudarme”, respondió. Otro paciente con asperger que había logrado abrir su propia empresa le contó que optó por trabajar con un asistente que fuera su mano derecha para todas las actividades que tuviera durante el día. “Este empresario podía estar fácilmente dando una capacitación porque sabía que era su trabajo, pero limitaba la intervención del público a solo cinco preguntas. Y cuando llegaba a casa estaba totalmente agotado”, relata.

Altas capacidades

Poco a poco veremos más casos de líderes y altos ejecutivos reinterpretando su vida tras un diagnóstico positivo. “Son autistas funcionales. Cuando esto pase, nos daremos cuenta de que la neurodivergencia no es algo extraordinario en el sentido raro, sino que convivimos en una neurodiversidad”, reflexiona Sotomayor. Aunque quizá aún tome unos años más en Perú, agrega Manuel Celi, chair de Vistage. El experto indica que aunque las organizaciones en el país están fomentando la inclusión, “todavía hay una muralla para ciertos tipos de condiciones o síndromes”. Esto pese a que muchos estudios han confirmado las capacidades cognitivas de las personas con TEA.

Sin caer en estereotipos, los especialistas consultados han identificado algunas áreas donde las capacidades de las personas con TEA puede sorprender a las compañías. Por ejemplo, Celi indica que en las organizaciones grandes que requieren coordinar entre sus diferentes áreas y hacer una clasificación de sus diferentes necesidades, la capacidad de concentración y el nivel de detalle de los ejecutivos con autismo puede ser una oportunidad.

También en las organizaciones o áreas con componente tecnológico. “Dependiendo del grado de autismo (hay tres grados), las personas pueden tener habilidades como sistematizar la información, memoria fotográfica, identificar patrones, hiperfoco en lo que le interesa, atención a los detalles, entre otros. Pueden detectar el problema y buscar soluciones. Ya hay startups o empresas que usan el storytelling que los han integrado a sus equipos”, comenta Sotomayor.

Jaúregui, en tanto, cita como ejemplo que los directores de la consultora internacional de TI Auticon, que ofrece control de calidad y pruebas, reportó que sus consultores autistas suelen ser especialmente expertos en reconocer patrones, lo que los hace mejores que otros a la hora de ver las correlaciones e interdependencias en grandes cantidades de datos.

¿Qué es el autismo?

La psicóloga Nelly Santa Cruz explica que el Trastorno del Espectro Autista es un conjunto de alteraciones que se presentan en diferentes manifestaciones clínicas y que comprometen tres áreas clave aunque en cada persona es diferente: alteraciones cualitativas e interacción social recíproca, alteraciones en la comunicación verbal y no verbal, y comportamientos restringidos de la conducta.

El TEA tiene tres grados de gravedad (y en cada persona se puede presentar de manera diferente). La experta detalla algunas de sus características:

Espectro grado 1 : Baja dificultad de comunicación social. Problemas para entender claves conversacionales. No siempre tiene poco interés en sociabilizar, a veces no sabe cómo hacerlo. Otros tienen un nivel de lenguaje amplio y emplean la formalidad.

: Baja dificultad de comunicación social. Problemas para entender claves conversacionales. No siempre tiene poco interés en sociabilizar, a veces no sabe cómo hacerlo. Otros tienen un nivel de lenguaje amplio y emplean la formalidad. Espectro grado 2 : Requiere ayuda notable. Dificultades más evidentes a niveles de comunicación social verbal y no verbal. Una forma particular de expresar sus emociones y el cariño. No manejan filtros sociales, pero no son agresivos.

: Requiere ayuda notable. Dificultades más evidentes a niveles de comunicación social verbal y no verbal. Una forma particular de expresar sus emociones y el cariño. No manejan filtros sociales, pero no son agresivos. Espectro grado 3: Necesita ayuda muy notable. La falta de comunicación verbal y no verbal son mucho más presentes. Sus interacciones y apertura social son mas reducidas, pero puede ser diferente en su círculo familiar.

Santa Cruz precisa que las terapias y el acompañamiento pueden lograr que una persona TEA de grado 2 pueda alcanzar el grado 1.

Hasta el 2016, el Ministerio de Trabajo reportaba las alianzas que firmaban las empresas en el Perú para promover la inclusión de personas con autismo en el mercado laboral. Esta revista solicitó información actualizada -a propósito del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo , el pasado 2 de abril- , pero el MTPE se disculpó por no tener la información. Situación similar ocurrió con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

En el Perú, hay 15,217 personas con autismo inscritas en Conadis al 30 de marzo de 2023; es decir, casi el 0.001573 % de personas que residen en Lima.

