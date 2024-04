En la banca privada, la masa de clientes es conservadora. “Yo diría que entre el 50% y el 60% son personas que tienen como objetivo preservar el patrimonio en el largo plazo”, explica Carlos Müller, director de Inversiones Global Wealth de BBVA en Perú.

Müller estima que un 30% de los clientes de la banca privada, aunque es menos conservador, tampoco está dispuesto a asumir riesgos muy altos. Solo entre 10% o 15% se compone de inversionistas agresivos que sí pueden permitirse colocar un activo de riesgo como el bitcoin en sus portafolios. “Los clientes de banca privada no son millennials, quienes realmente sí tienen un horizonte de inversión de largo plazo y pueden asumir la volatilidad que esto [el bitcoin] pueda tener en los próximos 10 o 15 años”, apunta el banquero.

El cliente peruano de banca privada es muy rentista; es decir, busca un retorno constante de su inversión. Definitivamente, dicho rasgo no calza con el bitcoin.

Para un perfil conservador, la volatilidad puede llevar a decisiones emocionales. Por ejemplo, si ese cliente compra algo y su precio cae 72%, probablemente no toleraría esa volatilidad dentro de la cartera y tomaría la decisión de vender, a pesar de que el bitcoin haya multiplicado su cotización desde que se inició, explica Luigi Piedra, director ejecutivo y socio fundador de Three Sixty Asset Management.

En todo caso, es posible que algunos peruanos de alto patrimonio estén invirtiendo en bitcoins. Sin embargo, esto sería de forma paralela a su portafolio principal, donde no buscan exponerse a volatilidad. “Cualquier persona de alto patrimonio puede agarrar una plataforma y jugar US$ 6,000 en un portafolio satélite que no es parte de lo que él monitorea para preservar en el largo plazo”, comenta Müller. El ejecutivo ha comenzado a recibir de sus clientes más sofisticados y agresivos preguntas como ¿qué es “bitcoin”?, ¿cómo se puede comprar?, ¿a qué precio puede llegar?, entre otras interrogantes que reflejan la curiosidad por el criptoactivo.

Pero no todos tienen una recomendación precisa sobre el bitcoin. De hecho, algunas family office no lo aconsejan. “Solo lo compraríamos si se nos solicita y si la persona tiene el perfil para hacerlo; y si lo pide por una cantidad razonable del portafolio que le manejamos”, indica Frank Pait, director ejecutivo y socio fundador de Three Sixty Asset Management. Ignacio Aguirre, fundador de Independiente SAF y de Flip Inversiones, coincide con Pait. “Primero el cliente tiene que comprender lo que hay dentro de su portafolio para poder soportar la volatilidad. Solo a los más sofisticados, que conocen el tema y les interesa, les hacemos un fondo privado donde sí tenemos bitcoins”.

Elaboración: G de Gestión

¿Cuál es el límite?

Los expertos consultados coinciden en que, si se invierte en el criptoactivo, la exposición debe ser limitada. Aguirre considera que una persona, solo si es arriesgada, debería invertir cerca del 5% de su cartera en bitcoins. Por el lado de BBVA son más cautos. “Un cliente agresivo no debería tener más de 15% del portafolio en activos alternativos, donde se pueden incluir oro, materias primas, fondos de private equity, entre otros. Una persona con 5% en bitcoins ya está en una banda muy alta. Yo pondría el 2,5% [de la cartera en bitcoins]”, revela Müller.

Al ser el mercado del bitcoin uno “inmaduro, está sujeto a muchas fluctuaciones. Entonces, debe ser tratado como un instrumento de riesgo; pero eso no es en sí malo”, señala Álvaro Castro, presidente de la Asociación Blockchain & DLT Perú. En ese sentido, para él lo importante es que las personas que inviertan en bitcoin se informen antes sobre el tema, y que destinen a ese activo solo sus excedentes de dinero.

¿Qué tan volátil es esta moneda digital? En el 2023 subió 147%, en el 2022 cayó 62% y en el 2021 trepó a 72%. Por lo tanto, la volatilidad implícita (anual) es de casi 157%, sostiene Piedra, de Three Sixty Asset Management.

Elaboración: G de Gestión

Impulsores

El principal impulsor de la cotización del bitcoin fue la aprobación del ETF de la criptomoneda en enero. Esto por parte del regulador estadounidense, la SEC (sigla del nombre en inglés de la U.S. Securities and Exchange Commission). Y el pasado 15 de abril, la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong aprobó sus primeros ETF al contado del bitcoin.

Los ETF son fondos de inversión que cotizan en bolsa; es decir, que pueden ser comprados, tal como las acciones en el mercado bursátil. En el caso de los ETF de bitcoins, replican el desempeño de la criptomoneda y van más dirigidos al inversionista retail, asegura Walter Bazán, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico (UP).

Un segundo factor que impulsó el previo del bitcoin es el halving, evento esperado para los próximos días. Esto significa que va a bajar a la mitad lo que se paga por minar bitcoins. El motivo de dicha reducción es que, teóricamente, lo máximo que existirá de bitcoins en el mercado son 21 millones de monedas, y actualmente el stock es de 19.6 millones. Así, una manera de controlar la oferta es haciendo más costosa su producción. Recordemos que quienes minan bitcoins son recompensados con unidades de la criptomoneda. Con el halving, recibirán la mitad por el mismo esfuerzo; es decir, será más caro producir la moneda digital. Para ser más exactos, las recompensas pasarán de 6.25 a 3.125 bitcoins por bloque minado.

Un tercer catalizador sería el buen desempeño del mercado bursátil estadounidense. “El bitcoin antes no tenía correlación con la bolsa. Hoy vemos una correlación mucho más alta. Entonces, como se han tenido mercados al alza durante el 2023 y en lo que va del 2024, el bitcoin se lleva parte de este ascenso. Esto refleja que la gente está dispuesta a invertir en instrumentos de riesgo”, resalta Müller, de BBVA.

Así, lo que se ha observado en el bitcoin es un aumento de la demanda, además de que, a la par, la oferta se está acercando a su límite previsto. Es por esa razón que su precio registró el alza de los últimos meses. ¿Cuál es su futuro? Las perspectivas sobre la criptomoneda no son unánimes. Aguirre, de Flip Inversiones, sostiene que existe potencial para que la demanda por bitcoins siga subiendo, por los inversionistas institucionales (AFP, fondos mutuos y family offices).

“En la medida en que entre todo el mundo, se va a generar una demanda tal que el precio va a subir, que es lo que está pasando hoy. Sin embargo, es un activo que se mueve muchísimo más que cualquier otro. Mi consejo es invertir de la mano de un fondo mutuo, y de manera acotada”, advierte. Bazán, de la UP, tiene otra lectura, pues prevé fluctuaciones más pronunciadas por la entrada de pequeños inversionistas. “La que se va a mover más es la demanda al menudeo [por la aprobación del ETF]. Y eso tiene consecuencias. El precio debería ser más volátil”, anota. Con todo, el bitcoin parece hoy brillar, pero seguirá siendo apto únicamente para los más avezados.

