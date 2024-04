(G de Gestión desde Santiago de Chile) Holger Paulmann no es un desconocido en la industria aérea. Su padre creó la aerolínea Sky Airline, pero fue Holger quien introdujo la apuesta por el low cost. Desde el 2014 dirige la compañía que, según sus estadísticas, ha logrado que los pasajes aéreos en Chile pasen de US$ 100 a US$ 49 incluso con la inflación.

