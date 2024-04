Consultado sobre el mercado aéreo en Perú, Cerdá identificó algunos desafíos que podrían impactar en la recuperación de los pasajeros que viajen a nuestro país. Entre ellos, una inauguración mal coordinada del nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

“Han pasado 13 años para ampliar su capacidad, pero (inaugurar el terminal) mal coordinado sería un error. No solo es inaugurar un edificio, sino asegurar que todo esté listo. El puente Santa Rosa no está listo, y transitar por un puente auxiliar nos preocupa”, dijo a Gestión en el marco del Wings of Change Americas, en Chile.

Asimismo, que la nueva infraestructura se inaugure en plena temporada de fiestas de fin de año —Lima Airport Partners informó que el nuevo terminal se abriría el 18 de diciembre— “puede ser conflictivo” por el pico de movimiento aéreo. “El impacto en el pasajero será enorme. La inauguración de un terminal siempre viene con problemas”, advirtió.

Un segundo dilema que podría afectar la recuperación de la industria aérea y el turismo en el Perú pospandemia, sería una sobrerregulación “supuestamente” pensada en el pasajero.

“En Perú, el Congreso quiere regular la tarifa de los asientos”, recordó Cerdá sobre un proyecto de ley que se aprobó en la comisión de Transportes y Comunicaciones el año pasado. “Un asiento no es solo eso, su ubicación influye. Pasa lo mismo en un estadio. Entonces, ¿por qué el transporte aéreo recibe un trato diferente?”, cuestionó.

La restauración de visas en algunos países de la región no fue un tema ajeno durante la conferencia. Brasil pedirá visa a los turistas que lleguen de Estados Unidos. México hizo lo propio con los ciudadanos peruanos. Y aunque el Perú también aprobó una medida similar para los visitantes mexicanos, esta fue eliminada este martes.

Para el CEO de Avianca, Frederico Pereira, la implementación de visas, incluyendo la de México a Perú, tendrá impacto en sus operaciones. “No hay milagro si ponen restricciones y ya lo estamos viendo”, dijo a este diario.

Proyecciones

Para el 2040, la industria aérea espera incrementar en 4.6% el número de pasajeros en América Latina, incorporando a parte del 80% de la población de la región que nunca ha subido a un avión.

Si bien la geografía favorece a esta industria —hay ciudades a donde se llega a más de ocho horas en carretera o solo en bote—, “se requiere trazar un nuevo rumbo para mejorar los beneficios”.

Según IATA, y considerando la situación económica de la región, este año la industria aérea perdería un dólar por cada pasajero. A eso se suma que muchos gobiernos sigan viendo a las empresas aéreas como “la gallina de los huevos de oro”, dice Cerdá, dando pie a los debates para imponerles nuevas tasas e impuestos. Y que la regulación para proteger a los consumidores haya llevado a que solo en Brasil, en promedio, un pasajero por avión presente un litigio contra la aerolínea.

Aun así, el vicepresidente de IATA para la región es optimista. “Tengo grandes aspiraciones de un futuro muy bueno. Hoy la región está conectada a todas partes del mundo y tenemos un potencial interregional. Latam y Sky tendrán aviones que van a operar más de siete y ocho horas seguidas. Veo un futuro en el que (se realicen conexiones directas) desde Cusco hacia Estados Unidos usando un Airbus A321 que hoy no lo tenemos”, sostuvo.

