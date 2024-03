(G de Gestión) Con más de 6,000 islas, de las cuales 300 están habitadas, es lógico no saber por dónde comenzar la travesía en las islas griegas. Natalia Ordóñez, directora de la agencia Be Part of the Journey, explica que se requiere de una semana como mínimo para recorrer varias: “Si decide visitar Mikonos y Santorini —las más conocidas— es muy importante la selección de un alojamiento con mucho estilo. Milos, Naxos y Corfú son tres islas que ahora los viajeros están optando por visitar. Pero, si busca una isla menos conocida, auténtica y alejada del turismo, puede considerar Sifnos en su plan de viaje”.

Sea cual sea su elección, Ordóñez recomienda las experiencias con expertos en gastronomía, vino o aceite de oliva. También propone visitar a los productores locales y sus casas, lugares que se abren a los visitantes de una manera muy personal e íntima. LEA TAMBIÉN: Choquequirao: la otra joya del Cusco más allá de Machu Picchu Santorini, postales de encanto Famoso por sus casitas blancas y azules apostadas sobre el acantilado, Santorini es el destino más deseado de las islas Cícladas, donde la puesta de sol es imprescindible y disfrutarla sin siquiera salir de su alojamiento es un regalo de los dioses. Contemple el cielo en tonos naranjas y violetas con el mar Egeo de fondo desde las exclusivas piscinas de los hoteles Katikies Santorini y Mystique. A partir de abril, Santo Mine Oia Suites y The Villas by Santo Collection serán los palcos de primavera sobre el acantilado de Oia. El primero contará con 37 suites, todas con piscinas privadas, mientras que el segundo ofrecerá villas exclusivas, hechas con materiales naturales que responden al compromiso de la marca con el lujo consciente. La experiencia incluirá exclusivos chefs, spa, clases de yoga y recorridos en yates o helicópteros. LEA TAMBIÉN: Curazao, el secreto mejor guardado del Caribe Mikonos, la que nunca duerme En la apodada Ibiza griega no puede perderse la fiesta en Cavo Paradiso, un famoso club donde la tradición es divertirse hasta el amanecer al ritmo de la música electrónica. Tampoco deje de ir a Paraga Beach Club, que alegra sus noches con bandas en vivo. Algo más tranquilo se vive en las playas de Panormos o Agios Sostis. Para descansar como rey, uno de los hoteles más lujosos de la isla es Cavo Tagoo Mykonos. Además de sus servicios de concierge, spa y restaurante, ofrece paseos en yates y cata de vinos, así como chofer y fotógrafo privados. Solo asegúrese de llevar unas buenas zapatillas. Buceo en cavernas, una visita a los molinos de viento y la zona llamada “pequeña Venecia” son parte del plan en Mikonos. Más de 200 islas conforman el archipiélago de las Cícladas. En el mismo viaje descubra Milos, la famosa isla de Venus, con sus 70 playas de aguas cristalinas; Sifnos, con su elegante capital blanquiazul; o Paros, otra perfecta postal griega con callecitas empedradas que dan al mar. Miconos. Foto: The Greek Natural Tourism Corfú y paxos, dos joyas del mar jónico Con aires italianos, gente encantadora y siglos de historia, Corfú se declara como la isla jónica de moda en Grecia. Su casco antiguo es patrimonio de la humanidad por la Unesco y es un deleite caminar entre sus construcciones venecianas y poblados con casitas encaramadas en las montañas. Sus playas, algo más agrestes que las de otras islas, están bañadas por aguas verde esmeralda y se encuentran rodeadas de exuberante vegetación. Paleokastritsa y la popular Glyfada son de las mejores opciones. Unos siete kilómetros al sur se halla la mítica isla de Paxos, la más pequeña de las Jónicas. Un lugar legendario al que solo se puede llegar en barco. Fue creada por Poseidón y se hizo famosa por sus espectaculares cuevas azules. Un paraíso donde la mitología y la naturaleza se funden en un tentador viaje de leyenda. Toma nota Desde Madrid y Barcelona salen a diario vuelos de Iberia, Ryanair y Aegean Airlines hacia las islas griegas. Las navieras Regent Seven Seas Cruises, Celebrity Cruises y Oceania Cruises ofrecen rutas con paradas en estos destinos.

En Santorini, uno de los mejores restaurantes de la isla es Varoulko Seaside, liderado por el chef Lefteris Lazarou, que cuenta con una estrella Michelin.

Evite viajar a las islas griegas durante el verano europeo, entre junio y agosto. En esa temporada encontrará multitudes en las playas y largas filas en sitios arqueológicos y museos.

En Corfú, no se pierda de Arcadion Bistrot, el restaurante que lidera en Tripadvisor con una cocina griega tradicional.

SOBRE EL AUTOR Ani Lu Torres Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.