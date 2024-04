El último domingo, se conoció que la Mesa Directiva del Congreso de la República del Perú acordó incrementar, a partir de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, la asignación por función congresal, según reveló “Punto final”.

Se trata del monto que reciben los legisladores por desempeñar su labor de manera mensual, que pasará de S/7,617.20 a S/11,000. Es decir, el aumento será de S/3,383.

Si se multiplica ese monto por los 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos, el gasto mensual asciende a S/456,705. Esto significa un gasto anual de aproximadamente S/5.4 millones.

El dominical detalló que se tomó como factor de actualización el índice de precios al consumidor. Es decir, el argumento es que todo ha subido, que ese monto está congelado en el tiempo y que, al parecer, ya no les alcanza.

Al respecto, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, calificó este incremento en la remuneración de los congresistas como “una cachetada al pueblo peruano”.

“Parece que ya es un club de 130 personas que están pensando en sus intereses personales (...) ellos a pulso se están ganando el repudio del pueblo peruano”, dijo desde Trujillo.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) también cuestionó que se trate de usar como excusa que este incremento de sueldo se dio como consecuencia de un acuerdo de los portavoces, algo que, a su juicio, es una “lavada de manos”.

Acuña, en ese sentido, consideró que los legisladores de su bancada deberían renunciar al aumento de la remuneración.

“Los de APP deberían renunciar a esa asignación que se ha acordado”, sostuvo.

Posiciones encontradas en el Parlamento

Esta medida impulsada por la Mesa Directiva generó posiciones encontradas en el Parlamento.

Para el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, esta decisión no afecta la economía y, a su juicio, permitirá que los legisladores brinden un mejor servicio y de calidad a la ciudadanía.

El congresista de Perú Libre (PL) precisó que no se trata de un aumento de sueldo, pues recordó que esta entrega de dinero está sujeto a descuentos por ley.

En la misma línea, el legislador de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, defendió la medida adoptada por la Mesa Directiva al recordar que el salario de los legisladores se ha quedado rezagado a comparación del dinero que perciben otros funcionarios.

Por su parte, el legislador de Avanza País, José Williams, consideró que no es un buen momento para aumentar el sueldo a los congresistas, por lo que demandó a los miembros de la Mesa Directiva dar explicaciones sobre esta decisión.

“Yo creo que la Mesa Directiva nos va a tener que dar una explicación. No es un buen momento, no es adecuado, va a traer problemas que ya se están viendo. Sin embargo, no puedo decir más, ya que la Mesa Directiva tendrá que hacerlo conocer”, dijo el también expresidente del Congreso.

Tras rechazar la decisión adoptada por la gestión de Alejandro Soto, el congresista de APP, Roberto Chiabra, planteó que de ahora en adelante una medida de este tipo debe ser aprobado previamente por el Pleno.

