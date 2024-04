El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar fundada la medida cautelar interpuesta por el Congreso para que quede sin efecto la restitución de Aldo Vásquez e Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia y según indicó se deberá aguardar hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación del Congreso.

Tras conocerse la decisión, el Presidente del Congreso, Alejandro Soto, saludó la medida a través de sus redes sociales. “El pronunciamiento del TC ratifica la decisión legal y constitucional del Pleno de inhabilitar a los señores Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ”, expresó.

El pronunciamiento del @TC_Peru ratifica la decisión legal y constitucional del Pleno de inhabilitar a los señores Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ. Seguiré defendiendo al @congresoperu en pleno respeto a la separación de poderes. — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) April 26, 2024

Mientras tanto, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, también manifestó su satisfacción sobre lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

El magistrado del TC, César Ochoa sostuvo que Inés Tello y Aldo Vásquez Tello deberán dejar nuevamente sus cargos, apenas el TC publique la resolución.

LEA TAMBIÉN: Colaborador eficaz involucra a presidente del TC en presunto favorecimiento a Benavides

“Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución 1, es decir, aquella resolución de la sala de la Corte Superior que había repuesto a los dos miembros de la Junta hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación”, manifestó el magistrado César Ochoa.

Es decir, se deberá aguardar hasta que el órgano de máxima instancia del Poder Judicial resuelva, indicó el magistrado. La decisión se adoptó con cinco votos a favor y dos de manera singular. A favor figuran Francisco Morales Saravia (presidente), Luz Pacheco Zerga (vicepresidenta), Luis Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Alfredo Hernández Chávez. Los magistrados Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos singulares.

César Ochoa sostuvo que se está respetando la independencia del Poder Judicial como un Poder del Estado. “Le estamos diciendo decidan ustedes. Lo que estamos diciendo es que esta medida cautelar que emitió esta sala quede en suspenso porque hay una apelación en el proceso de amparo. Entonces, hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema defina la situación de esa apelación”, insistió.

Ochoa subrayó que se decidió anunciar esta decisión para desvirtuar informaciones sobre presuntas presiones sobre el Tribunal Constitucional y su presidente Francisco Morales. “Lo que puedo asegurarles es que sobre nosotros no ha habido ninguna presión. A mi nadie me busca, a mi nadie me llama y él (Morales) como presidente del TC debe recibir a altos funcionarios del Estado y eso no implica absolutamente ningún compromiso”, expresó en RPP.