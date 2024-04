La bancada de Perú Libre (PL) presentó oficialmente una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte por una presunta incapacidad moral a raíz del caso Rolex, que la involucra.

La iniciativa en mención, impulsada por Perú Libre, contiene las firmas de 26 legisladores de PL, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y el Bloque Magisterial.

Al respecto, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, criticó a las bancadas que plantean la vacancia de la mandataria y un adelanto de elecciones. A su juicio, estos grupos parlamentarios estarían actuando con irresponsabilidad.

“Con la vacancia estaríamos pensando en el adelanto de elecciones. ¿Cuánto costaría? Un buen presupuesto que podría usarse para otros asuntos. Además, según he notado, no hay votos para la vacancia y esa solicitud es politiquería pura”, cuestionó.

Además, sostuvo que, en este momento, no hay las 87 adhesiones necesarias en el Pleno del Congreso de la República del Perú para retirar a Boluarte de su cargo.

“Saben que no hay votos, ahorita es imposible, pero aquí aparecen los congresistas que nunca dijeron nada, nunca tienen presencia y la única cosa que dicen es: vacancia. Eso es irresponsabilidad”, apuntó.

Pese a esto, invocó a las fuerzas políticas del país a tener “madurez” y “sensatez”, y no estar pensando en este tipo de acciones.

Niega haber regalado reloj a Boluarte

En otro momento, Acuña negó haberle regalado ni prestado un reloj Rolex a Boluarte, tal como se sugirió. En ese sentido, consideró que la jefa de Estado tendrá que aclarar este tema ante el Ministerio Público.

“(Está) descartado que César Acuña haya regalado un Rolex. Yo no le he regalado y creo que ahorita quien tiene que aclarar todo es la presidenta. Invoco a las fuerzas políticas madurez, sensatez. No estemos, por un reloj que sabemos que no compró, pensando en la vacancia”, aseveró.

El líder de Alianza para el Progreso (APP) consideró que estas “distracciones” afectan a las instituciones del Estado.

“Espero que este ruido pase y que la única forma es que la Fiscalía cumpla con su trabajo. Creo que la presidenta ya anunció que el día 5 va a ir a declarar y espero que por el bien del país lo aclare”, manifestó tras precisar que lamenta toda esta situación alrededor de Boluarte.

