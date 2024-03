César Acuña, gobernador regional de La Libertad, aseguró que no conoce a Yaziré Pinedo, la joven vinculada con Alberto Otárola, exjefe del Gabinete, y que obtuvo contratos con el Estado. El presidente de Alianza Para el Progreso (APP) precisó que la joven le escribió por WhatsApp porque su madre era militante del partido y quería conocerlo.

“Conocer al fundador de APP porque su mamá era fundadora del partido en Tarapoto y esta señorita, que no sabía cuántos años tenía, consiguió mi teléfono y estaba interesada en hablar conmigo. Hemos conversado por el chat. Y yo le dije ‘¿dónde estás? Porque no sabía si estaba en Tarapoto o estaba en Lima. Yo le dije por si acaso puedo atenderte el miércoles. Pero tengo que decir que nunca hablé. No la conozco”, aseveró.

En esta línea, César Acuña agregó que la fotografía donde aparece con la madre de Yaziré Pinedo es de hace 20 años y negó conocer el vínculo que la joven mantenía con Alberto Otárola.

Se difunden audios de Alberto Otárola y Yaziré Pinedo

El 3 de marzo, se emitió un audio de Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, en el que él le pide su curriculum vitae y le ofrece ayudarla para conseguir un puesto de trabajo. Además, le solicita reiteradas veces reunirse con ella.

Posteriormente, el Ministerio Público anunció a través de X que había iniciado diligencias preliminares a Alberto Otárola por el delito contra la administración pública en agravio del Estado.

A través de un comunicado, Alberto Otárola informó que estaba regresando al país luego de un viaje a Canadá y negó hacer cometido algún acto ilegal. Horas más tarde, Yaziré Pinedo se presentó en América TV y confirmó que tuvo un breve romance con el expresidente del Conejo de Ministros en el 2021 y que la grabación emitida fue de ese año.

Además, acusó a Nicanor Boluarte y a Martín Vizcarra de armar un complot para conseguir el cese de Alberto Otárola.

El 5 de marzo, varios congresistas presentaron denuncias constitucionales contra Alberto Otárola por la presunta contratación irregular en el Estado de una expareja y, de la misma forma, impulsaron su interpelación.

Finalmente, Alberto Otárola decidió renunciar al cargo de presidente del Consejo de Ministros. En su reemplazo, Dina Boluarte presentó a Gustavo Adrianzén como el nuevo primer ministro.