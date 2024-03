La situación del premier Alberto Otárola se agrava. En el Congreso se alistan hasta dos mociones de interpelación en su contra tras la difusión de unos audios que confirmarían que benefició a su amiga Yaziré Pinedo, quien logró órdenes de servicio por S/ 53,000 en el Estado.

Al respecto, el vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), Eduardo Castillo, adelantó que su grupo apoyará estas mociones a fin de que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) brinde sus descargos ante el Pleno.

“En principio, nosotros tenemos claro que el señor premier debe dar un paso al costado y resolver sus problemas. En esa línea, es que Fuerza Popular sí va a apoyar las interpelaciones (en su contra) que, dicho sea de paso, siempre hemos dicho que son saludables y que son una oportunidad para que el Ejecutivo venga y brinde sus descargos correspondientes”, indicó a la prensa.

A su juicio, la presidenta Dina Boluarte debe de retirarle la confianza a Otárola, a fin de que este pueda resolver sus problemas personales y se nombre como su reemplazo a una persona que verdaderamente se va a dedicar a solucionar los problemas que aquejan al país.

“Hay más de 2,000 obras paralizadas en el país y estamos atendiendo un problema muy personalísimo del señor (Alberto) Otárola (...) lo que nos llama la atención es que el premier no haya tomado una decisión tan responsable como renunciar al cargo para encargarse de sus asuntos personales”, apuntó.

Al ser consultado por la postura asumida por el premier, quien parece que se resiste a renunciar a la PCM, el legislador adelantó que el Congreso activará sus mecanismos, en principio la interpelación, para que venga a dar sus descargos.

“Que no haya ningún conflicto de interés”

Respecto a quien podría ser el nuevo premier en caso de que Otárola renuncie o sea removido del cargo, Castillo recordó que esa es una competencia exclusiva que le corresponde a Boluarte y que no podría emitir una declaración al respecto.

Sin embargo, dijo que estarán atentos a que en dicho nombramiento no haya algún conflicto de interés que involucre a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

“Lo que sí queremos es que no se caiga de nuevo en un tema de conflicto de interés con el señor hermano (Nicanor Boluarte), que ahora estamos viendo por lo que está pasando y que (el nuevo premier) sea una persona que se dedique plenamente a los problemas del Perú, que no son pocos, son muchos (...) lo he mencionado y esperemos que no haya ningún conflicto de interés o ninguna influencia al momento de nombrar a la persona que reemplazará a Otárola”, remarcó.

