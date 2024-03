El exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta , le envió una carta notarial a Yaziré Pinedo para que se rectifique por las acusaciones que lo involucra en su contratación de forma irregular en el sector que lideró. Recordemos que Yaziré Pinedo afirmó que Chávez Cresta intervino en su contratación.

“Al agotarse el plazo para una rectificación total, procedo de acuerdo a ley, remitiendo una carta notarial a la Srta. Yaziré Pinedo, para que se rectifique completamente y explique la inexistencia de mi participación en el proceso de su contratación en el Mindef”, dijo en su cuenta de twitter (ahora X).

Al agotarse el plazo para una rectificación total, procedo de acuerdo a ley, remitiendo una carta notarial a la Srta. Yaziré Pinedo, para que se rectifique completamente y explique la inexistencia de mi participación en el proceso de su contratación en @MindefPeru en el año 2023. pic.twitter.com/vlGMcTBKqf — Jorge Chavez Cresta (@JChavezCresta) March 6, 2024

Esta es la carta notarial que presentó Jorge Chávez Cresta.

Chávez Cresta negó que haya recomendado a Yaziré Pinedo

Tras conocerse un audio en el que se le escucha pedirle a Yaziré Pinedo que le pase su CV no documentado, el exministro de Defensa Jorge Chávez negó que haya intervenido en la contratación de Pinedo en el Ministerio de Defensa.

“ El ministro de Defensa, no ha recibido, en el caso puntual de esta señorita, ninguna recomendación, llamada o información para que sea contratada [...] Debo aclarar que en ningún momento he recibido una indicación ni del señor premier ni de un ministro de Estado para yo contratar a un personal ”, dijo en diálogo con RPP.

Pinedo aclaró que no se contactó con Chávez Cresta

Luego de que Chávez Cresta negará que haya recomendado a Pinedo a trabajar en su sector, Pinedo aclaró que nunca tuvo contacto con el exministro de Defensa para su nombramiento y que los intermediarios fueron el exdirector ejecutivo de Cofopri, César Figueredo, y el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo no he tenido contacto con el ministro (Chávez Cresta). Nunca lo he visitado ni mucho menos he hablado con él porque el intermediario para mi contratación fue el señor (César) Figueredo y el señor (Martín) Vizcarra. Incluso. Yo hice una denuncia por hechos que habían ocurrido el 19 de mayo del 2023 en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Denuncia que como evidencia contenía una conversación en la que se mencionaba al ministro, a la directora del personal y de recursos humanos, y que poco después esa denuncia había sido archivada”, indicó a Canal N.

