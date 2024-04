A fin de cuentas, los seguros de vida con devolución se constituyen como una alternativa que se debe considerar como vehículo de ahorro. No es un producto novedoso, pero en los últimos años las aseguradoras han ampliado y diversificado su oferta para adaptarla a distintos clientes. La respuesta del mercado viene siendo positiva. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entre junio del 2017 y junio del 2022 las reservas matemáticas (es decir, los montos reservados para cumplir con los pagos ofrecidos a los asegurados) destinadas a seguros con componente de ahorro y/o inversión aumentaron considerablemente: de S/ 1,712 millones a S/ 7,791 millones, lo que equivale a un crecimiento promedio anual de 35%. La mayor parte de este incremento se explica por las denominadas “rentas particulares”, seguros en los que se pacta la entrega al asegurado o a sus beneficiarios de una renta periódica, que puede ser temporal o vitalicia. En el periodo de junio del 2017 a junio del 2022, este tipo de seguros tuvo un crecimiento promedio anual de 98.7%.

El regulador no ha proporcionado cifras más actualizadas, pero las aseguradoras afirman que la tendencia de crecimiento se mantiene. “Apuntamos a duplicar nuestra colocación de pólizas este año. Notamos que, a pesar de que en los últimos años la demanda de este tipo de productos va en aumento, aún existe parte de ella que se encuentra desatendida”, señala Agustín Sueyras, gerente comercial adjunto de La Positiva Seguros.

En el 2023, el promedio mensual de primas totales del mercado de seguros de vida privado ascendió a S/ 145 millones, lo que representó un incremento del 10% respecto del año anterior, de acuerdo con Rodrigo Zavala, gerente de Vida Individual y Pensiones de Pacífico Seguros. Sin embargo, los seguros de vida con inversión —que captan excedentes como ahorros o fondos retirados por pensionistas— alcanzaron un promedio mensual de S/ 115,000 millones, con un crecimiento frente al 2022 del 23%.

“Este tipo de seguros de vida resulta mucho más atractivo porque permite a los asegurados tangibilizar el valor de los mismos a lo largo del tiempo de vida de la póliza, a diferencia de los seguros tradicionales. Además, desde el punto de vista financiero, ofrece diversificar las inversiones a través de instrumentos a los que, quizá, no todos tienen acceso”, precisa Sueyras.

El mercado se ha ido sofisticando y, donde antes la oferta era más o menos estándar, ahora hay una amplia diversidad de opciones. Los seguros de vida con devolución más clásicos son aquellos que ofrecen al asegurado la posibilidad de recuperar el monto de las primas una vez terminado el plazo pactado, y normalmente no contemplan rentabilidad. No obstante, algunas empresas ofrecen actualmente seguros en los que la devolución puede llegar al 200% de las primas pagadas, como es el caso de Interseguro o Pacífico. En la primera, el plazo de contratación puede ser de entre ocho y 20 años, mientras que en la segunda va desde siete años hasta 20 como límite.

El mercado también ofrece seguros denominados “de ahorro”, en los que sí se contempla rentabilidad (intereses), y seguros de inversión, que apuntan a un público que cuenta con excedentes de capital. En este rubro, Rimac, por ejemplo, viene promocionando el seguro Inversión Global, que brinda exposición a mercados internacionales, con un monto mínimo de inversión de US$ 15,000 y una póliza de siete años de duración, y otros como el denominado Ahorro Seguro, con plazos más cortos (a partir de tres años), retorno garantizado y una inversión mínima de US$ 3,000. Pacífico cuenta con productos similares, algunos con rendimiento fijo y otros dirigidos a personas con mayor tolerancia al riesgo, como el Seguro Vida Inversión Capital, que también ofrece exposición global en dos tipos distintos de fondos (uno de crecimiento y otro moderado), con retornos anuales promedio que pueden llegar a 8% y una entrada mínima de US$ 20.000. Otro aspecto que resulta atractivo para apostar por estos seguros es que están exonerados de impuestos sobre ganancias e intereses.

Estos seguros “están dirigidos a un amplio mercado porque son muy versátiles. Pueden ofrecer rendimientos garantizados o variables, inversión de excedentes o construcción de un fondo a partir de cuotas periódicas, y plazos que van desde tres hasta 25 años”, comenta Sueyras. La flexibilidad es amplia, por lo que, a la hora de elegir un seguro, se tienen que tomar en cuenta no solo el monto de la póliza, la cobertura y los plazos, sino también aspectos como la periodicidad de los pagos, las penalidades en caso de retiro anticipado, la devolución esperada y otros beneficios adicionales que pueden ofrecer las aseguradoras.

SOBRE EL AUTOR Jaime Cordero Licenciado en periodismo y magíster en Ciencias Políticas. Se desempeña como periodista y editor freelance para publicaciones peruanas y extranjeras. Docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Científica del Sur.

