Ají Seco se ha convertido en la cadena de comida peruana más grande y reconocida de Chile, con 19 locales a la fecha distribuidos en diferentes zonas de Santiago, capital del país.

Gestión conversó con Edilberto Pérez Vargas, gerente propietario de la Corporación Ají Seco, en Chile, quien dio detalles acerca del nuevo rumbo de la empresa, sus próximas aperturas y planes para seguir llevando la cocina peruana a más paladares.

Un poco de la historia de Ají Seco

Edilberto Pérez Vargas es originario de Ninabamba, Cajamarca, Perú. Llegó a Chile como jefe de personal de un restaurante, donde fue trabajador por siete años.

Tras asociarse con Raúl Landeo Ceras, otro peruano de origen huancavelicano, surgió Ají Seco en el año 2001. Lo que comenzó como un pequeño local en el centro de Santiago, llegó a ser la cadena de comida peruana más grande en Chile, gestionando a cerca de 600 empleados.

Expectativas y expansión

Pérez Vargas detalló sobre las expectativas de la cadena Ají Seco para el cierre de año y el siguiente, 2026.

Mencionó que ha iniciado los preparativos para Navidad, tanto a nivel de atención al personal como en productos peruanos típicos como el panetón y la canasta navideña.

Además, contó sobre la apertura de nuevas sucursales y planes de expansión en países como España, específicamente en la ciudad de Barcelona, y Estados Unidos.

Pérez Vargas subrayó que la marca tiene propiedades también en Miraflores, Perú, y espera que se puedan abrir sucursales en tierras peruanas.

“Para el 2027 ya estaríamos en nuestro querido Perú. Nuestra gastronomía peruanas aquí en Chile es apreciada. Hemos cautivado a nuestros clientes chilenos con nuestra comida peruana”, indicó el empresario.

Asimismo, mencionó que Ají Seco ha llevado adelante la apertura de nuevas sucursales dentro de territorio chileno, incluyendo una reciente ubicada en el sur de Chile llamada Taita Ají Seco y la proyección de abrir en la parte norte del país, en zonas como Antofagasta y La Serena.

Detalló que también se encuentra en evaluación el llegar a zonas más cercanas a la frontera con Perú.

“Arica no tenemos proyectado, pero con el tiempo, quizá. Mientras la familia crece, se va desarrollando”, indicó.

Restaurante Alto Ají Seco, en Providencia, Santiago, Chile. Foto: Daniel Seclen

Nuevos proyectos en la corporación

Edilberto Pérez indicó que también tiene proyectado diversificar los productos y servicios de la marca, con cafeterías.

Este nuevo proyecto lleva por nombre “La Casona del Café”, y busca ofrecer un espacio de encuentro social con el sello y logotipo de Ají Seco, pero enmarcado en el concepto de cafetería premium.

“Mucha gente acá (en Chile) quiere reunirse y dice vamos a un café. No dicen a un restaurante. Vamos a un café. Está de moda acá. Entonces, lo estamos poniendo nosotros un café de clase A1. La propiedad se presta especialmente, es una casa colonial y pronto, yo creo que enero o febrero, ya está abiertas sus puertas”, añadió.

Proyección de ventas

Pérez Vargas estimó que el 2025 terminará con un aumento del 20% al 25% en ventas respecto al año anterior.

“Desde el día de las primeras elecciones, la gente viene a gastar más y comienzan a consumir, están contentos y eso, nos da a prever que el panorama es más favorable este año que el año pasado”, añadió.

En cuanto a los insumos y materias primas, Pérez Vargas aseguró que Chile cuenta con productos para cubrir la gastronomía peruana.

“Chile tiene muy buena materia prima como los locros, las machas, la centolla, la langosta, los picorocos, que no veo en otros países. Es muy buena materia prima para poder trabajarla”, precisó.

Mencionó que insumos como el ají amarillo, rocoto y papa amarilla eran más costosos antes, pero la llegada de más peruanos y el desarrollo de negocios que abastecen productos nacionales desde suelo chileno ha reducido los costos y facilitado el acceso a ingredientes frescos.

“Acá hay un lugar que se llama la Vega, donde se encuentra la colonia peruana en Santiago. Tenemos los días viernes, por ejemplo, venta de tubérculos como la yuca, o papa amarilla. Eso no lo produce Chile. Los viernes es una feria, pero muy grande, que demoras en comprar dos o tres horas”, precisó.

SOBRE EL AUTOR Daniel Seclen Parraguez Bachiller en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con seis años de experiencia en prensa radial, escrita, digital e instituciones públicas.