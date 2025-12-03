El 67% de las grandes empresas de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú ha acelerado la adopción de Inteligencia Artificial (IA) en los últimos dos años, superando el promedio global, según IBM. Este avance implica que la IA dejó de ser un complemento en América Latina para convertirse en el eje que reorganiza la forma en que trabajan las empresas. En ese contexto, Buk desarrolló un estudio sobre las Tendencias de Recursos Humanos para el 2026, basado en el avance de la IA. ¿Qué revela este análisis?

En detalla, el estudio anticipa un modelo de gestión guiado por datos verificables, decisiones predictivas y una colaboración ampliada entre personas y sistemas inteligentes. “El informe subraya que estas tendencias no describen un futuro lejano, sino uno que ya comenzó. La IA está moviendo el foco desde los cargos hacia las habilidades reales de las personas, y eso cambia la manera en que contratamos, nos desarrollamos y lideramos”, afirmó el country manager de Buk Perú, Sebastián Ausin.

La investigación destaca que hacia 2026 las organizaciones utilizarán la IA para identificar y certificar las habilidades de sus colaboradores . Este enfoque, en concreto, permitirá localizar talento interno con mayor precisión y moverlo ágilmente hacia áreas donde se le necesite. La transformación comenzará con el mapeo inteligente de capacidades. Una vez validadas, estas habilidades alimentan mercados internos que conectan proyectos, roles y colaboradores con información confiable.

Sobre este nuevo escenario, Buk identifica seis tendencias que marcarán la gestión del talento en los próximos años. La primera es la consolidación de un ecosistema de habilidades certificado por IA, que permitirá convertir la estructura organizacional en una red flexible y verificable de talento.

A esa tendencia se suma la aparición del la figura del AI career coach, que hará posible democratizar la orientación profesional mediante el uso de sistemas inteligentes capaces de personalizar el aprendizaje y acompañar el desarrollo de cada trabajador.

Otra tendencia es el uso de digital twins (gemelos) para la gestión predictiva del bienestar, creando modelos virtuales de organizaciones y colaboradores que permitan anticipar riesgos, simular políticas y prevenir el burnout. También se prevé que la preselección laboral migre del CV tradicional hacia modelos holísticos asistidos por IA, capaces de capturar no solo la trayectoria sino también las habilidades y el potencial real de cada candidato.

Buk advierte que la IA ya está reconfigurando el trabajo en América Latina y que, hacia 2026, las organizaciones certificarán habilidades y optimizarán la movilidad interna con apoyo de sistemas inteligentes. Foto: Andina.

Gobernanza colaborativa: lo que viene

El estudio de Buk también señala que las empresas avanzarán hacia una gobernanza colaborativa de la IA, incorporando a colaboradores y líderes en la definición ética y operativa de los algoritmos que influyen en su trabajo . En paralelo, los roles de entrada asumirán nuevas responsabilidades al diseñar, asignar misiones y dirigir la ejecución de tecnologías, lo que redefine el concepto mismo de liderazgo.

Prácticas como los ecosistemas de habilidades certificados o los gemelos digitales del bienestar, antes reservadas a la ingeniería o la ciencia de datos, están siendo adoptadas por las empresas de la región, indica el informe. En un contexto latinoamericano marcado por desafíos de productividad, informalidad y brechas de habilidades, la IA se posiciona como una oportunidad para acelerar aprendizajes y evitar la reproducción de modelos tradicionales.

