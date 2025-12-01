Mientras que el modelo que la empresa con sede en Hangzhou lanzó en septiembre se denominó DeepSeek-V3.2-Exp en referencia a su carácter experimental, la última versión se llama simplemente DeepSeek-V3.2. La startup afirma que el nuevo servicio iguala el rendimiento del producto insignia de OpenAI Inc., GPT-5, en múltiples pruebas de razonamiento, lo que sugiere que los sistemas de código abierto de China siguen siendo competitivos con los modelos propietarios de vanguardia de Silicon Valley, al menos en determinados parámetros.

DeepSeek también afirmó que la versión V3.2 combina esa capacidad de imitar algo parecido al razonamiento humano con la capacidad de utilizar herramientas como motores de búsqueda, calculadoras y ejecutores de código.

“DeepSeek-V3.2 es nuestro primer modelo que integra el pensamiento directamente en el uso de herramientas, y también admite el uso de herramientas tanto en el modo de pensamiento como en el de no pensamiento”, dijo la empresa en una publicación en X.

DeepSeek, que sorprendió al mundo tecnológico en enero con un modelo de IA revolucionario, había descrito anteriormente la versión experimental del modelo como un paso hacia la inteligencia artificial de próxima generación.

La segunda versión lanzada por DeepSeek, V3.2-Speciale, se centra en los cálculos matemáticos y otras capacidades de pensamiento a largo plazo. La startup afirmó que el objetivo es “llevar al límite las capacidades de inferencia de los modelos de código abierto y explorar los límites de las capacidades de los modelos”.

DeepSeek-V3.2-Speciale iguala el rendimiento del último Gemini-3 Pro de Google y obtuvo resultados de medalla de oro en pruebas estandarizadas como la Olimpiada Internacional de Matemáticas y la Olimpiada Internacional de Informática, según la empresa.

DeepSeek afirmó que ha creado una nueva forma de entrenar a los agentes de IA, o programas de software diseñados para actuar de forma independiente con el fin de alcanzar objetivos interactuando con su entorno, analizando datos y tomando decisiones sin la intervención constante del ser humano.

Es una nueva señal de que el influyente laboratorio de inteligencia artificial está redoblando su impulso investigador con su último lanzamiento para hacer que el procesamiento de la IA sea más rápido y eficiente.

Después de que su innovador modelo revolucionara el mundo de la IA en enero, la startup sigue adelante con nuevas innovaciones para consolidar su ventaja en la carrera de la IA en China. La semana pasada, la empresa lanzó un nuevo modelo abierto llamado DeepSeekMath-V2, que demostró una gran capacidad para demostrar teoremas matemáticos.

“DeepSeek-V3.2 alcanza un rendimiento similar al de Kimi-k2-thinking y GPT-5 en múltiples pruebas de razonamiento”, afirmó la startup en un informe técnico adjunto titulado “DeepSeek-V3.2: ampliando las fronteras de los modelos de lenguaje abiertos de gran tamaño”.