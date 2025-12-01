El logotipo de inteligencia artificial de DeepSeek en un móvil, colocado en Riga, Letonia, el lunes 27 de enero de 2025. Fotógrafo: Andrey Rudakov/Bloomberg
El logotipo de inteligencia artificial de DeepSeek en un móvil, colocado en Riga, Letonia, el lunes 27 de enero de 2025. Fotógrafo: Andrey Rudakov/Bloomberg
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La empresa china DeepSeek presentó dos nuevas versiones de un modelo experimental de inteligencia artificial que lanzó hace unas semanas, añadiendo nuevas capacidades que, según la startup, ayudarían a combinar el razonamiento y la ejecución de determinadas acciones de forma autónoma.

