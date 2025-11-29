Como parte de la transformación digital en la entidad, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) viene incorporando herramientas de inteligencia artificial (IA), big data y analítica avanzada para detectar posibles inconsistencias antes de iniciar procesos de fiscalización.

De acuerdo con el superintendente de Sunat, Javier Eduardo Franco, para el control tributario se viene usando la IA para prevenir al contribuyente y alertarlo antes de que cometa un error o incumpla una obligación.

“Tenemos la capacidad de poder identificar gastos que no son permitidos a través de la inteligencia artificial o con nuestra analítica avanzada. Si hay personas que están realizando compras personales, se les envía un mensaje, una alerta para que no incorporen ese gasto en su contabilidad. De esa manera le damos la decisión al contribuyente de hacer lo correcto ”, dijo presentación ante la Comisión de Economía del Congreso.

Para el superintendente, estas alertas vienen teniendo efectos importantes, pues permite que el contribuyente se dé cuenta del error y lo subsane. Pero, si la empresa continúa incorporando un gasto no permitido en su contabilidad se iniciaría una fiscalización.

Pero esa no es la única aplicación que se le da a la IA. Franco indicó que también se ha intensificado la identificación de facturas falsas. Por ello, se está alertando, mediante comunicaciones preventivas, a los que han comprado esas facturas para que las retiren de su contabilidad.

“Sería muy costoso que nosotros hagamos una fiscalización por cada uno de esos casos. Sería muy complejo. Estos mecanismos de prevención están ayudando a una gestión más eficiente y sobre todo tiene un impacto muy directo a la recaudación”, sostuvo.

Además, a través de la analítica avanzada, la entidad también está alertando sobre la emisión inusual de comprobantes de pago electrónico. Según indicó el titular de Sunat, se observan operaciones realizadas mediante POS con tarjeta de crédito que no cuentan con comprobantes o contribuyentes inscritos en regímenes como el Nuevo RUS que presentan patrimonios elevados .

Otra función en la que se viene utilizando la IA en Sunat, es como un asistente virtual denominado Sofía, que ya recibió más de 5.2 millones de consultas este año. Con esto, indicó Franco, el contribuyente ya no tiene que acudir a las oficinas físicas para resolver dudas.

Con esto, se han emitido más de 13 millones de reportes tributarios que pueden usarse para trámites como solicitudes de crédito o evaluaciones de riesgo tributario en distintos negocios.

La Sunat indica las herramientas de IA permiten que las empresas regularicen su situación antes de que se genere un procedimiento sancionador. (Imagen: Sunat)