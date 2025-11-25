La fiebre del Black Friday ya está aquí y miles de peruanos alistan sus compras online o presenciales en el exterior. Para que tus pedidos lleguen sin trabas y sin pagar de más, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) advierte que existen artículos restringidos -como medicinas, cosméticos, alimentos o ciertos equipos electrónicos- que requieren de una autorización previa.

Por eso, antes de comprar, revisa el Asistente Aduanero virtual (https://asistenteaduanero.sunat.gob.pe/) para conocer qué productos están prohibidos, cuáles necesitan permiso y qué pasa si traes artículos en tu equipaje.

Para que el ingreso al Perú de esos productos de uso personal -cuyo valor debe ser menor a los US$ 2,000- se realice en el menor tiempo posible y sin complicaciones, Sunat brinda las siguientes recomendaciones:

Importación vía compras por Internet

1) Antes de comprar un producto del exterior, debe ingresar a https://asistenteaduanero.sunat.gob.pe/ para informarse sobre las mercancías cuya importación e ingreso al país están prohibidas, como autopartes usadas o bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación “pisco”.

2) También debe conocer qué productos requieren de autorización de otra entidad como:

Smartphones de alta gama y demás celulares : aunque la mayoría están homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), antes de hacer una compra ingrese a https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index y http://rehusac.mtc.gob.pe/Home/ListaSolicitudes, a fin de verificar que el equipo móvil que desee adquirir ya cuente con certificado de homologación.

: aunque la mayoría están homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), antes de hacer una compra ingrese a https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index y http://rehusac.mtc.gob.pe/Home/ListaSolicitudes, a fin de verificar que el equipo móvil que desee adquirir ya cuente con certificado de homologación. Medicinas y equipos médicos: requieren la autorización previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que puede tramitarse en línea ingresando a la siguiente dirección: https://www.digemid.minsa.gob.pe/digemidVirtual/ o vía VUCE en https://authorize.vuce.gob.pe/public/login-options/mercancias-restringidas.

De acuerdo con el Oficio N.º 355-2018-DIGEMID-DG-EA/MINSA se permite el ingreso de hasta 4 unidades de cosméticos o productos sanitarios para uso personal sin el requisito del Registro Sanitario.

Para el ingreso de los alimentos y bebidas deberás consultar a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

Ingreso de productos al país mediante equipaje

En el caso de aquellos ciudadanos que realicen sus compras en Estados Unidos u otro país y que, a su retorno, requieran ingresarlos al Perú, deben tener en cuenta lo siguiente:

Cada pasajero puede traer bienes para su uso y consumo, así como, obsequios por un valor que no superen los US$ 500 y que se advierta no serán destinados al comercio. Puede revisar la normativa vigente aquí: https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/normasociada/gja-00.06.htm.

Se permite el ingreso libre de impuestos de dos teléfonos celulares y una laptop. Para no exceder ese límite, es preferible que registre, al salir del país, los equipos (teléfono y laptop) que lleva consigo acercándose a la oficina de Aduanas ubicada en el tercer piso del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Recuerde que todo equipo móvil debe estar homologado.

Para mayores facilidades, puede ver la lista de productos permitidos y las condiciones de ingreso establecidas para cada uno en el portal https://bienvenidoalperu.sunat.gob.pe/.