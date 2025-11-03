¿Quieres descubrir los secretos mejor guardados para ahorrar al máximo en el Black Friday y Cyber Monday 2025? La respuesta está en la membresía Walmart+, que te permite acceder a beneficios exclusivos durante la temporada de ofertas más esperada del año, incluyendo acceso anticipado a promociones y descuentos especiales.

Entre las ofertas destacadas figuran productos tecnológicos, moda, juguetes y artículos del hogar, con rebajas de hasta el 60% en marcas líderes como TCL, Dyson, Calvin Klein y Levi’s.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE WALMART+ EN BLACK FRIDAY Y CYBER MONDAY 2025?

La membresía Walmart+ brinda a los usuarios cinco horas de acceso anticipado en línea a todos los eventos de Black Friday y Cyber Monday, permitiendo asegurar los productos más codiciados antes de que se agoten. Las promociones exclusivas comienzan el 13 de noviembre para afiliados, cubriendo desde televisores inteligentes y electrodomésticos hasta juguetes, moda y artículos para el hogar.

“Nuestros miembros disfrutan de acceso prioritario a los mejores descuentos, evitando largas filas y asegurando disponibilidad antes que el público general”, señala el comunicado de Walmart Inc.

Costo de la membresía

La tarifa anual de Walmart+ es de US$98 (US$8.17 mensuales) tras una prueba gratuita de 30 días, lo que la convierte en una inversión estratégica para quienes planean compras significativas.

ENVÍOS GRATUITOS Y AHORROS EXCLUSIVOS PARA MIEMBROS

La membresía Walmart+ no solo otorga acceso prioritario en el Black Friday y Cyber Monday, sino también envío gratuito, descuentos exclusivos en combustible y opciones de entrega rápida en compras diarias. Los usuarios pueden sumar grandes ahorros al combinar cupones digitales y beneficiarse del programa de recompensas de la compañía.

“Walmart+ está diseñada para ofrecer el mayor valor posible a las familias durante todo el año, pero en eventos como Black Friday su ventaja es inigualable”, enfatizó el equipo directivo de Walmart Inc.

Walmart + ofrece envíos gratuitos a sus suscriptores (Foto: Walmart +)

CALENDARIO DE OFERTAS: BLACK FRIDAY Y CYBER MONDAY EN WALMART INC.

Walmart anunció tres eventos de rebajas para 2025, todos con ventajas para usuarios de Walmart+:

Evento 1 : 14-16 de noviembre. Los afiliados a Walmart+ acceden el 13 de noviembre a las 7 p.m. (ET).

: 14-16 de noviembre. Evento 2 : 25-30 de noviembre. Acceso anticipado para miembros Walmart+ el 24 de noviembre desde las 7 p.m. (ET).

: 25-30 de noviembre. Cyber Monday: 1 de diciembre. Acceso exclusivo para miembros Walmart+ el 30 de noviembre a las 7 p.m. (ET).