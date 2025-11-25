El Black Friday se consolida como uno de los momentos de compras más cruciales al cierre del año en Estados Unidos, prometiendo descuentos excepcionales. Seguramente, Amazon se perfilará como uno de los destinos principales para millones de consumidores en busca de artículos a precios bajos. Sin embargo, a vísperas de la jornada, la compañía ha anunciado una serie de modificaciones importantes que se presenciarán el próximo 28 de noviembre. Te cuento en qué consiste estos cambios.

Como es de conocimiento, Amazon es una multinacional dedicada al comercio electrónico; es decir, los usuarios tienen que realizar sus compras en su propia página web y, en cuestión de semanas, reciben sus pedidos en sus propios hogares.

Partiendo de ese punto, estos cambios radican en los envíos o distribuciones que realizará el gigante de ventas en línea a sus clientes. Durante el Black Friday , aquellos que realicen compras por esta plataforma podrán recibir sus pedidos mediante drones en áreas específicas de Estados Unidos.

“Nuestros drones entregan los paquetes generalmente en 60 minutos. Las entregas comenzarán lentamente y se irán acelerando, pero los clientes pueden esperar una entrega rápida de estos artículos”, indicó Steve Kelly, portavoz de Amazon.

Black Friday es uno de las jornadas de descuentos más esperadas por los usuarios. (Fuente: iStock)

¿Qué ciudades se beneficiarán de la entrega con drones si compra en Amazon?

Si bien existen distintos localidades de Estados Unidos la cual ya se está ejecutando este modalidad de entrega, con motivo del Black Friday, se han añadido tres ciudades nuevas que disfrutarán de este beneficio: San Antonio (Texas), Waco (Texas) y Pontiac (Michigan).

Ten cuenta que este tipo de envío tiene un costo; sin embargo, el monto varía si estás suscrito a Prime Amazon. Aquellos suscriptores que residan en una de las zonas mencionadas, realizarán un pago adicional de $4,99; sin embargo, quienes no cuentne con la membresía, pagarán $9,99.

Este es el modelo del dron de Amazon que realizará entregas a los usuarios que realicen compras durante el Black Friday. (Credito: M Scott Brauer/Bloomberg)

Hubo quejas del servicio

Aunque se trata de un innovado método de envío, existieron opiniones divididas. Un parte consideró que recibieron sus artículos de manera rápida y segura; sin embargo, algunos clientes manifestaron su preocupación por el ruido que generan los drones Prime Air y la invasión a la privacidad.