El presidente José Jerí llegó esta mañana a la Plaza de Armas de Tacna para encabezar actividades oficiales en medio de un clima marcado por la crisis migratoria en la frontera sur.

Aunque no se desplazó hasta los puestos de control, el mandatario se refirió de manera directa a la situación de cientos de ciudadanos indocumentados que intentan salir de Chile e ingresar al Perú con el objetivo de retornar a sus países de origen.

Jerí ratificó que su gobierno mantendrá una política estricta en la frontera y que “si estos ciudadanos no tienen documentos en regla no son bienvenidos al país”.

El Ejecutivo ha reforzado el personal policial y militar en los puntos limítrofes, así como los controles de Migraciones, con el fin de frenar cualquier intento de ingreso irregular.

La tensión fronteriza coincide con el debate presidencial que se desarrolla hoy en Chile entre los dos candidatos que disputan la segunda vuelta. El tema migratorio se ha convertido en uno de los ejes de discusión, pues la acumulación de personas varadas en la zona limítrofe ha generado presión política y mediática en ambos países.

Desde Tacna, Jerí sostuvo que el Perú actuará con firmeza pero también con respeto a los derechos fundamentales, e indicó que continúan las coordinaciones con autoridades chilenas y organismos internacionales para canalizar soluciones humanitarias para los ciudadanos que permanecen varados.