El Ejecutivo envió un oficio al Congreso solicitando un viaje a Ecuador para el presidente de la República, José Jerí.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted (Fernando Rospigliosi) a fin de solicitar al Congreso de la República que se autorice al señor presidente República la salida temporal del territorio nacional el 12 de diciembre de 2025”, se lee en el oficio que lleva la fecha del lunes.

La razón del viaje es la participación del jefe de Estado al Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional. En el documento, precisa que sería solo un día, el cual iniciará con una reunión privada de mandatarios, seguido por una sesión plenaria, y culminará con un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente Daniel Noboa.

Invitación de Novoa a Jerí

El 8 de noviembre el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, extendió una invitación a Jerí para participar en dicho encuentro, que constituye el principal mecanismo bilateral de diálogo y coordinación política, en el cual los jefes de Estado de ambos países, acompañados de sus ministros, abordarán temas prioriarios de la agenda bilateral y definirán los compromisos que guiarán el trabajo binacional para el periodo 2025 - 2026.