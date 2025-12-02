La razón del viaje es la participación del jefe de Estado al Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional.
La razón del viaje es la participación del jefe de Estado al Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ejecutivo envió un oficio al Congreso solicitando un viaje a Ecuador para el .

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted (Fernando Rospigliosi) a fin de solicitar al Congreso de la República que se autorice al señor presidente República la salida temporal del territorio nacional el 12 de diciembre de 2025”, se lee en el oficio que lleva la fecha del lunes.

La razón del viaje es la participación del jefe de Estado al Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional. En el documento, precisa que sería solo un día, el cual iniciará con una reunión privada de mandatarios, seguido por una sesión plenaria, y culminará con un almuerzo de trabajo ofrecido por el presidente Daniel Noboa.

Invitación de Novoa a Jerí

El 8 de noviembre el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, extendió una invitación a Jerí para participar en dicho encuentro, que constituye el principal mecanismo bilateral de diálogo y coordinación política, en el cual los jefes de Estado de ambos países, acompañados de sus ministros, abordarán temas prioriarios de la agenda bilateral y definirán los compromisos que guiarán el trabajo binacional para el periodo 2025 - 2026.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí: “Vamos a reaccionar con la contundencia del caso”
Pedido de facultades de Jerí avanzó y ahora esperará debate en el pleno del Congreso
José Jerí anuncia nuevo plan de seguridad ciudadana para enero de 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.