Pleno del Congreso aprobó por unanimidad ley que obliga a plataformas digitales a contar con libro de reclamaciones. Foto: Congreso.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Gobierno de Perú, con José Jerí a la cabeza, presentó el 20 de noviembre un pedido de facultades legislativas delegadas al Congreso de la República. Ahora, la Comisión de Constitución y Reglamento le dio el visto bueno (20 votos a favor, cinco en contra y una abstención), aunque con ajustes respecto a la iniciativa original.

Cabe recordar que el pedido del Poder Ejecutivo al Legislativo estaba compuesto inicialmente por tres partes: materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada (con 26 medidas); materia de crecimiento económico responsable (24 medidas); y materia de fortalecimiento institucional (8 medidas).

Sin embargo, por ejemplo, , lo que ahora se refleja en el dictamen de la Comisión de Constitución.

El predictamen de Constitución, que en el debate de hoy sufrió de algunos cambios extra, contempla 17 medidas para la delegación de facultades en materia económica. La que se eliminó del todo fue el pedido del Gobierno para modificar el Código Tributario, vinculado a intereses y multas.

“El dictamen fue aprobado por 20 votos en mayoría. La comisión dará trámite prioritario al dictamen aprobado para su pronto debate en la sesión del pleno. Lo más probable es que este debate se dé el jueves (...)”, dijo el presidente de la comisión, Arturo Alegría.

