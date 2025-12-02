El Gobierno de Perú, con José Jerí a la cabeza, presentó el 20 de noviembre un pedido de facultades legislativas delegadas al Congreso de la República. Ahora, la Comisión de Constitución y Reglamento le dio el visto bueno (20 votos a favor, cinco en contra y una abstención), aunque con ajustes respecto a la iniciativa original.

Cabe recordar que el pedido del Poder Ejecutivo al Legislativo estaba compuesto inicialmente por tres partes: materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada (con 26 medidas); materia de crecimiento económico responsable (24 medidas); y materia de fortalecimiento institucional (8 medidas).

Sin embargo, por ejemplo, solo en la parte económica, la Comisión de Economía del Congreso revisó las medidas a finales de noviembre y, aunque recomendó que se le aprueben las facultades al Gobierno, pidió se excluyan algunos puntos, lo que ahora se refleja en el dictamen de la Comisión de Constitución.

El predictamen de Constitución, que en el debate de hoy sufrió de algunos cambios extra, contempla 17 medidas para la delegación de facultades en materia económica. La que se eliminó del todo fue el pedido del Gobierno para modificar el Código Tributario, vinculado a intereses y multas.

Otro tema que tampoco habría prosperado es aquel que creaba una suerte de compensación para los agroexportadores que cumplieran con el pago de la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (Bono BETA).

“El dictamen fue aprobado por 20 votos en mayoría. La comisión dará trámite prioritario al dictamen aprobado para su pronto debate en la sesión del pleno. Lo más probable es que este debate se dé el jueves (...)”, dijo el presidente de la comisión, Arturo Alegría.