Comisión de Economía del Congreso, el 26.11.2025. Fuente: Congreso de la República
Comisión de Economía del Congreso, el 26.11.2025. Fuente: Congreso de la República
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Hace solo unos días, en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, El pedido no solo incorpora medidas para la seguridad ciudadana,

Tal como ya había analizado Gestión, el pedido de facultades incorporó modificaciones al Código Tributario, ajustes al marco normativo vinculado a temas aduaneros, acelerar la liberación de predios, , entre otros.

Es por ello que en la discusión también se incorporó la Comisión de Economía del Parlamento. De hecho, Constitución le envió un oficio para que opine sobre el artículo 3.2 del proyecto de ley del pedido de facultades: “En materia de crecimiento económico responsable”, que se conforma de 24 puntos.

En este contexto, Víctor Flores Ruiz, presidente de la Comisión de Economía, expuso brevemente en qué consiste cada punto y concluyó que: “(...) esta comisión considera pertinente otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todos los numerales referentes al artículo 3.2., denominado ‘En Materia de crecimiento económico responsable’”.

Sin embargo, excluyó de la recomendación de aprobación a dos puntos:

  • Uno, es el punto 3.2.1. que habla sobre modificar el Código Tributario para regular los intereses aplicables en la devolución de pagos indebidos o en exceso, los intereses y la forma de su cómputo respecto de las multas tributarias, así como los componentes de la deuda tributaria.
  • El otro es el punto 3.2.7. que pretende modificar la Ley N° 29173, Régimen de percepciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), y normas conexas, “solo respecto a facultar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con opinión favorables de la Sunat, para determinar nuevos supuestos de riesgo de aplicación excepcional del porcentaje de percepción de 10%”.

Con esto en mente, la Comisión de Economía aprobó con 12 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones el informe que sugería, con las excepciones antes expuestas, darle facultades legislativas en materia económica al Poder Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR

Presupuesto equilibra la sostenibilidad fiscal con la atención de urgencias en regiones
Adiós al INPE: Gobierno busca crear un nuevo organismo, ¿resolverá la crisis carcelaria?
MEF sobre facultades legislativas: “No queremos aumentar sanciones, sino ordenar el marco de multas”
Grandes proyectos agrícolas se “blindarían” de frenarse por medidas cautelares: ¿de qué manera?
Estos son los dos ajustes que plantea el MTC para el transporte en el Perú, ¿de qué se trata?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.