Gobierno pone en la mira cambios tributarios. Foto: Andina.
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Hoy el Gobierno de Perú expondrá ante el Congreso de la República el pedido de facultades legislativas delegadas presentada el último viernes. Si bien el foco está, sobre todo, en medidas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, lo cierto es que hay 24 medidas en materia de crecimiento económico responsable.

