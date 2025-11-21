INPE. (Foto: Andina)
INPE. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que la solicitud de facultades legislativas al Congreso

En entrevista con Canal N, el jefe del Gabinete Ministerial dijo esperar que en los próximos días ya el Congreso de la República pueda otorgar dichas facultades.

Hoy ingresamos el proyecto de ley para solicitar legislación delegada al Congreso, esperamos que en el transcurso de la próxima semana nos otorguen las facultades. , sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Hoy empiezan las pruebas de polígrafo al personal del INPE, anuncia el presidente José Jerí

Agregó que esto se hace luego de ingresar a los penales para hacer las requisas inmediatas y reubicar a internos considerados peligrosos.

Consultado si en esta reorganización se considera la salida del jefe del INPE, Iván Paredes, dijo que “entiende que sí” pues el sector Interior y Defensa lo tienen contemplado, además de otros funcionarios investigados.

Ernesto Álvarez, dijo que en este paquete legislativo existe 58 medidas y entre 27 y 28 están referidas exclusivamente al tema de seguridad ciudadana, las cuales han sido propuestas y socializadas con técnicos, generales en retiro y expertos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

“Han ido pasando filtros y las medidas que estamos proponiendo son medidas lógicas y audaces”, indicó Álvarez al mencionar que habrá una reubicación de internos, teniendo penales de alta seguridad y con agentes con experiencia y bien pagados; mientras que los internos primarios estarán en otros ambientes o penales diferentes.

TE PUEDE INTERESAR

Álvarez anuncia “reorganización absoluta” del INPE dentro de la estrategia contra el crimen
Hoy empiezan las pruebas de polígrafo al personal del INPE, anuncia el presidente José Jerí
Ministro de Justicia evita pronunciarse sobre denuncias contra jefe del INPE
Ministro de Justicia sobre jefe del INPE: “Ya se han iniciado los procedimientos disciplinarios”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.