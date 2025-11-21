El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, afirmó que la solicitud de facultades legislativas al Congreso contempla medidas importantes en materia de seguridad ciudadana, como es la reorganización absoluta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

En entrevista con Canal N, el jefe del Gabinete Ministerial dijo esperar que en los próximos días ya el Congreso de la República pueda otorgar dichas facultades.

“Hoy ingresamos el proyecto de ley para solicitar legislación delegada al Congreso, esperamos que en el transcurso de la próxima semana nos otorguen las facultades. Entre estas facultades está una medida concreta y es la reorganización absoluta del INPE”, sostuvo.

Agregó que esto se hace luego de ingresar a los penales para hacer las requisas inmediatas y reubicar a internos considerados peligrosos.

Consultado si en esta reorganización se considera la salida del jefe del INPE, Iván Paredes, dijo que “entiende que sí” pues el sector Interior y Defensa lo tienen contemplado, además de otros funcionarios investigados.

Ernesto Álvarez, dijo que en este paquete legislativo existe 58 medidas y entre 27 y 28 están referidas exclusivamente al tema de seguridad ciudadana, las cuales han sido propuestas y socializadas con técnicos, generales en retiro y expertos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

“Han ido pasando filtros y las medidas que estamos proponiendo son medidas lógicas y audaces”, indicó Álvarez al mencionar que habrá una reubicación de internos, teniendo penales de alta seguridad y con agentes con experiencia y bien pagados; mientras que los internos primarios estarán en otros ambientes o penales diferentes.