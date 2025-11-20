El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, respaldó la propuesta para que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se convierta en un organismo constitucional autónomo (OCA), con el fin de fortalecer su imparcialidad y garantizar la especialización técnica necesaria para la toma de decisiones en materia económica y de defensa del consumidor.

Álvarez explicó que la iniciativa -que será debatida próximamente en el Congreso de la República- busca dotar a la entidad de una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.

Actualmente, Indecopi está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo que, según el premier, puede generar riesgos de injerencia política.

“La arquitectura constitucional ha contemplado a Indecopi dentro del esquema de la PCM. Es decir, que siendo Indecopi un conjunto de comisiones y salas muy especializadas en temas técnicos, depende de la política”, señaló Álvarez.

El jefe del Gabinete Ministerial añadió que el paso hacia la autonomía constitucional también implicará realizar ajustes administrativos y presupuestales, con el objetivo de asegurar que Indecopi cuente con los recursos necesarios para cumplir con su mandato sin interferencias.

Las declaraciones se dieron en la ciudad de Trujillo, donde Álvarez llegó junto al presidente José Jerí. Foto: PCM.

Las declaraciones se dieron en la ciudad de Trujillo, donde Álvarez llegó junto al presidente José Jerí y un grupo de ministros de Estado para reforzar las acciones del Gobierno en la región. La comitiva visitó más de 24 puntos estratégicos, entre ellos una requisa en un establecimiento penitenciario y la supervisión del avance de las obras en las quebradas de San Idelfonso y San Carlos.

Álvarez destacó que estas intervenciones buscan acelerar la presencia del Estado y asegurar que los proyectos de infraestructura y seguridad avancen conforme a lo previsto.