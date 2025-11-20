El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, respaldó la propuesta para que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se convierta en un organismo constitucional autónomo (OCA), con el fin de fortalecer su imparcialidad y garantizar la especialización técnica necesaria para la toma de decisiones en materia económica y de defensa del consumidor.
Álvarez explicó que la iniciativa -que será debatida próximamente en el Congreso de la República- busca dotar a la entidad de una mayor independencia respecto del Poder Ejecutivo.
LEA TAMBIÉN: Venta ilegal de chips de líneas móviles no se detiene: Ejecutivo evalúa hacer cambios a Osiptel
Actualmente, Indecopi está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo que, según el premier, puede generar riesgos de injerencia política.
“La arquitectura constitucional ha contemplado a Indecopi dentro del esquema de la PCM. Es decir, que siendo Indecopi un conjunto de comisiones y salas muy especializadas en temas técnicos, depende de la política”, señaló Álvarez.
El jefe del Gabinete Ministerial añadió que el paso hacia la autonomía constitucional también implicará realizar ajustes administrativos y presupuestales, con el objetivo de asegurar que Indecopi cuente con los recursos necesarios para cumplir con su mandato sin interferencias.
LEA TAMBIÉN: Álvarez sobre ampliación del Reinfo al 2027: “Gobierno todavía no ha tomado una posición”
Las declaraciones se dieron en la ciudad de Trujillo, donde Álvarez llegó junto al presidente José Jerí y un grupo de ministros de Estado para reforzar las acciones del Gobierno en la región. La comitiva visitó más de 24 puntos estratégicos, entre ellos una requisa en un establecimiento penitenciario y la supervisión del avance de las obras en las quebradas de San Idelfonso y San Carlos.
Álvarez destacó que estas intervenciones buscan acelerar la presencia del Estado y asegurar que los proyectos de infraestructura y seguridad avancen conforme a lo previsto.