Panorama denunció que la asesora de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Stephany Vega Morón, habría incrementado su patrimonio en más de US$ 100,000 en menos de cuatro años, mientras ascendía aceleradamente en diferentes puestos del Estado.

De acuerdo con el dominical, el salario de la abogada de 32 años, quien es asesora de confianza del presidente José Jerí, entre el 2021, cuando empezó a trabajar en el Congreso, y octubre de este año, cuando ingresó como asesora en la PCM, pasó de S/1,558 a S/16,000.

Vega no solo obtuvo incrementos salariales exponenciales, sino que también adquirió bienes de alto valor durante su paso por la administración pública. Entre 2023 y 2025 compró un automóvil Audi, un BMW valorizado en S/ 60,000 pagado al contado y un departamento con cochera de US$ 120,000, también cancelado en efectivo junto con su pareja.

El reportaje también hace hincapié en su cercanía con Jerí, con quien fue vista en un video durante una fiesta en el 2021, cuando regían restricciones por la pandemia del covid-19

Según Panorama, la abogada es la mujer “más poderosa de Palacio (de Gobierno) después del mandatario”, así como tendría más ascendencia que muchos ministros del gabinete ministerial.

¿CUÁL FUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA ASESORA DE JERÍ?

En diálogo con el dominical, Vega defendió la legitimidad de su patrimonio y aseguró que podría sustentar completamente sus recursos ante la Fiscalía.

La asesora explicó que el departamento lo compró junto a su esposo, pagando cada uno el 50 % del total. Según dijo, pagó el monto que le correspondía a partir de los ahorros de su vida; es decir, el retiro de S/ 25,000 soles de su AFP y US$ 20,000 de un préstamo familiar.

Respecto a los vehículos de alta gama, explicó que la adquisición del Audi, en 2023, y posteriormente del BMW, en 2024, proviene de una “cadena de ahorros” compuesta, entre otros, por el dinero obtenido con la venta de sus vehículos anteriores.

Finalmente, la abogada aseguró que no le incomoda que la cataloguen como la persona más influyente de Palacio y recalcó que sus propiedades fueron adquiridas de manera lícita.

“Yo he ganado cada mérito laboral, la he sudado (...) absolutamente todo ha sido de forma lícita, todo ha sido bancarizado, todo lo tengo debidamente sustentado”, dijo, tras precisar que está dispuesta a declarar ante la Fiscalía.

