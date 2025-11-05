José Jerí indicó que el viernes 7 de noviembre se decidiría si se otorga o no salvoconducto a Betssy Chávez. Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec
José Jerí indicó que el viernes 7 de noviembre se decidiría si se otorga o no salvoconducto a Betssy Chávez. Fotos: Lenin Tadeo / @photo.gec
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El presidente José Jerí manifestó este martes que Perú “mantuvo la cordialidad hasta donde se pudo” con México, por la decisión de dar asilo a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

“Creo que hemos demostrado que la ruptura de relaciones diplomáticas responde justamente a un criterio que hemos tenido”, expresó Jerí en una entrevista exclusiva con CNN desde Lima.

Pese a ese conflicto en curso, Jerí no prevé que esto afecte a las relaciones comerciales.

“En principio no debería ser así hemos cortado relaciones diplomáticas pero todavía hay un principio de realidad entre ambos países. Cancillería y los sectores son los que continuarán. Además a nivel consular mantendremos las iniciativas que siempre se han sostenido en el tiempo”, expresó.

Betssy Chávez acudió por última vez el 19 de octubre a la audiencia del juicio oral en su contra por el Golpe de Estado. (Captura de Justicia TV)
LEA TAMBIÉN:La respuesta de México ante la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas

El viernes se decide si da o no salvoconducto

El presidente José Jerí anunció que este viernes 7 de noviembre el Gobierno dará a conocer su decisión sobre si le otorgará o no el salvoconducto a la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez, procesada por el golpe de Estado de Pedro Castillo (2021-2022) y que se asiló en la Embajada de México, en San Isidro.

En declaraciones a CNN en Español, el mandatario afirmó que la Cancillería peruana le planteará una recomendación sobre el caso, en base a la información técnica y los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

LEA TAMBIÉN:Perú pone fin a relaciones diplomáticas con México: implicancias políticas y comerciales

“Así es, voy a aceptarla (la recomendación) en los sentidos que la plantee (Cancillería peruana). Aún no me ha adelantado y hemos quedado para el día viernes justamente tomar esa decisión sobre la base de la información técnica y de los acuerdos internacionales”, remarcó.

“Acá hay dos cosas, se le da o no se le da, y estamos viéndola en base a los acuerdos diplomáticos que tenemos vigentes y de los que el Perú es parte”, añadió.

