Fachada de la Embajada de México, en el distrito de San Isidro, donde se habría refugiado la ex primera ministra Betssy Chávez. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

luego de un día después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México.

Varias personas y sin personal, lo que provocó molestia e incertidumbre.

Asimismo, en las afueras se lee un cartel con la siguiente frase: “Esta embajada permanecerá cerrada el 4 de noviembre”.

Entre las personas afectadas se encuentran aquellas que tiene viajes próximos programados por estudios, trabajo o turismo, quienes temen perder vuelos y reservas internacionales.

Hasta el momento, la Embajada de México no ha comunicado oficialmente sobre la suspensión de sus servicios ni sobre medidas para los afectados.

Por su parte, , pero no ha precisado cómo atenderán los casos tras la ruptura diplomática.

Cierre temporal de Embajada de México preocupa a peruanos con vuelos próximos. (Foto: Captura/YT/24 Horas)
