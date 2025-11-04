La Embajada de México en Lima suspendió la atención al público, dejando a muchos ciudadanos sin respuesta en sus trámites luego de un día después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México.

Varias personas llegaron a la embajada ubicada en el distrito limeño de San Isidro, pero encontraron las puertas cerradas y sin personal, lo que provocó molestia e incertidumbre.

Asimismo, en las afueras se lee un cartel con la siguiente frase: “Esta embajada permanecerá cerrada el 4 de noviembre”.

Entre las personas afectadas se encuentran aquellas que tiene viajes próximos programados por estudios, trabajo o turismo, quienes temen perder vuelos y reservas internacionales.

Hasta el momento, la Embajada de México no ha comunicado oficialmente sobre la suspensión de sus servicios ni sobre medidas para los afectados.

Por su parte, la Cancillería peruana aseguró que se encuentra en mecanismos para proteger y continuar trámites esenciales, pero no ha precisado cómo atenderán los casos tras la ruptura diplomática.